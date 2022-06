Llega la nueva apuesta turca de Antena 3, Hermanos, este domingo 26 de junio a las 22 horas. La cadena de Atresmedia lleva promocionando la llegada de esta telenovela desde el pasado mes de mayo y ahora anuncia por todo lo alto su estreno, que ha decidido plantearlo como en anteriores ocasiones, aprovechando la audiencia ya asentada de otra de sus apuestas turcas, en este caso, Infiel. Así, el domingo la nueva serie antecederá a la ya conocida historia de la doctora Asya y su ex marido infiel, Volkan, que llegará con un nuevo episodio a continuación.

Lo que aún no está del todo claro es si la serie se seguirá emitiendo los domingos, o más bien los lunes y martes por la noche, franja reservada para otra telenovela turca, Inocentes, que ya llega a su fin la próxima semana. En el caso de continuar los domingos, la cadena debería desplazar Infiel a otra franja, quizás en este caso la de Inocentes, aunque es poco probable.

Sí se sabe que las personas que estén suscritas a Atresplayer Premium pueden ver ya el primer episodio. Y a continuación, Atresmedia continuará su dinámica de ir subiendo cada capítulo emitido a su plataforma, que podrá ver todo el mundo, y adelantar algún capítulo para los suscriptores de la versión Premium. En todo caso, quienes quieran ver los episodios de Hermanos (en turco Kardeşlerim) ya traducidos a nuestro idioma podrán hacerlo en internet, por ejemplo en la web de seriesturcas.tv, donde se encuentran publicados 50 capítulos.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

¿Cuántos episodios tiene Hermanos y de qué trata?

En total, la nueva producción turca que emitirá Antena 3 cuenta con 56 episodios originales, y dos temporadas. La primera, de 18, se emitió en Turquía, en ATV, a partir de febrero del año pasado. La segunda terminaría este mes de junio de 2022, después de 38 episodios. Cada capítulo original de Hermanos dura entre 120 y 150 minutos, por lo que es probable que Antena 3 haga lo mismo que con otros títulos de origen turco y opte por dividirlas en fragmentos más cortos, con el objetivo de encajarlos en su parrilla.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

🗓 ¡Tenemos fecha de estreno de #Hermanos!



▶ El próximo domingo GRAN ESTRENO en

Antena 3 , y después un nuevo capítulo de #Infiel.



👋 ¡Os esperamos! https://t.co/cpV8325IDu pic.twitter.com/PYqPcqfnHB — antena 3 (@antena3com) June 19, 2022

La cadena española ha promocionado esta nueva serie con reclamos como "la serie más premiada de los últimos tiempos" y "una increíble historia repleta de superación y coraje”. Además, se menciona que ha sido vendida a 42 países y premiada como mejor drama de TV del año en certámenes como los Moonlife Awards, los Bonne Vie Stars y los 25 Gold Lens Awards, en Turquía, y a nivel internacional con los galardones de mejor serie en los International Quality Awards (Reino Unido) y los correspondientes a mejor nueva serie de drama de TV y mejor drama 'teen' del año en TV en los International Awards Summit (Estados Unidos).

La historia de Hermanos gira en torno a Kadir, Omar, Asiye y Emel, que a muy corta edad pierden a sus padres después de una serie de hechos muy desafortunados. A partir de ese momento, su vida continúa con el apoyo de unos hacia los otros, pero aún tendrán que superar muchos obstáculos, como la mezcla de vidas entre ricos y pobres, criminales y víctimas, etcétera.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io