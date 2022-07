Demir habla con Fekeli y le comenta por qué sintió que debía hacer pública la carta de Safiye, en Tierra Amarga. “Era la única forma de hacer valer el honor de mi padre”, comenta Yaman. En el capítulo del miércoles de Tierra Amarga, Ali Rahmet entiende, perfectamente, sus motivos. No tanto Lütfiye, que tiene la sensación de que se ha violado la intimidad de su fallecida hermana.

Horas más tarde, Demir regresa a su hacienda y le cuenta lo ocurrido a Sevda. Esta de pone de parte de Lütifye: “Tienes que entenderla, es lógico que esté dolida. Debes ponerte en su lugar”. Mientras tanto, Fekeli habla con el cuadro de Hünkar. El hombre le cuenta a su difunta amada todo lo que está ocurriendo en su querida Çukurova: “Tú no hubieras dejado que tu hijo y mi sobrino llegaran tan lejos. Te extraño mucho”.

Saniye se marcha a cuidar a su tía Suna

Por otro lado, Saniye se ve obligada a dejar la hacienda Yaman para cuidar de su tía Suna, que vive en una ciudad cercana. Sabino que su esposa no está en su hogar, Gaffur trata de entrar dentro. Sin embargo, Gülten se lo impide: “Sabes, perfectamente, que no puedes pasar”, le dice la joven a su hermano. Además, le quita la llave.

Enfadado, Gaffur se marcha del lugar y se pone a trabajar. “A ver si distrayéndome, me relajo”, dice mientras se pone a limpiar el coche del señor Demir. Cuál es sus sorpresa cuando, entre los asientos delanteros, encuentra una pulsera que no recuerda haber visto puesta a la señora Züleyha. Obviamente, la joya pertenece a Ümit.

