Tras saber que Demir fue capaz de hacer pública la carta de su madre en el capítulo del lunes de Tierra Amarga, Fikret decide quedarse en Çukurova y continuar con su plan de venganza. Para ello, necesita de nuevo la ayuda de la doctora Ümit. “No puedo hacer esto solo. Viniste a esta ciudad con un propósito que era colaborar conmigo en mi revancha y ahora te necesito más que nunca”, le dice a la médico en Tierra Amarga.

Ambos se ponen de acuerdo para atraer a Demir hasta el apartamento de la médico. Allí, ella trata de seducirle y se acerca cuanto puede a él. No obstante, este la rechaza y le recuerda que quiere apostar por su matrimonio con Züleyha. Ahora que sabe que su esposa le ama, no está dispuesto a perderla.

Demir se marcha del lugar sin sospechar que Fikret ha fotografiado todo el encuentro. Acto seguido, se mete en un cuarto de revelado y a los minutos tiene las instantáneas en sus manos. Por supuesto, será Züleyha quien reciba las imágenes. Lo que Fikret pretende es destruir a su medio hermano y nada mejor que comenzar haciendo que su esposa le odie. “Voy a arrebatarle todo hasta que no le quede de otra que quitarse la vida para terminar con tanto dolor”, dice.

Gaffur es humillado por los empleados

Por otro lado, Gaffur se instala en los lodazales después de que Saniye le haya prohibido volver a su casa. Sin embargo, allí tampoco es recibido. Los peones se han enterado de que fue capaz de empeñar las tierras de Gülten para pagarse un viaje a Alemania y no se lo perdona.

Al día siguiente, el correo llega a la hacienda de los Yaman. Sevda es quien recoge el sobre con las fotos de Demir. Cuando ve las imágenes, se las oculta a Züleyha y marcha al hospital a enfrentar a Ümit. Esta, harta de sus ataques, le responde. “Si soy una rompe hogares es porque me parezco a ti. Yo soy tu hija”. Después le hace entrega de una foto en la que aparece ella de bebé en brazos de Sevda. “Ayla”, susurra esta última

