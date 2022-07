Los rumores sobre una posible relación entre Ibrahim Çelikkol (a quien conocimos en Amor en blanco y negro y más tarde vimos en Mi hogar, mi destino, y al que volveremos pronto a ver en la cuarta temporada de Tierra Amarga) y Birce Akalay (compañera en Amor en blanco y negro y con quien ha vuelto a compartir protagonismo en Las alas de la ambición, que se estrenó en Netflix el pasado mes de junio), cada día cobran más fuerza. Tras volver a trabajar juntos, la pareja no ha dudado en compartir unas fotografías y cariñosos comentarios durante unas cortas vacaciones que al parecer han pasado juntos.

Primero llamaron la atención las palabras que Birce dedicaba a su colega en su cuenta de Instagram, acompañando a unas fotografías, donde aunque aparece sola podría estar acompañada de Ibrahim, al que precisamente etiquetaba en ellas. "En algunos fotogramas, aunque pareces ser uno, en realidad eres dos personas, y cuando dices mira, lo miras a él, no a la cámara. Lo que aparece en la fotografía es el reflejo de la persona detrás de esa cámara. Gracias por cada momento. Me alegro de que seas mi querido amigo, mi compañero de viaje".

En otro comentario, en el que también etiqueta al actor, escribe: "'Querido hijo de la luna', dijo. En algún lugar entre la luna y la tierra. Mi querido".

Estos escritos se sucedían mientras Ibrahim, sin importarle los rumores, publicaba una fotografía donde ambos aparecían felices y relajados en un coche rumbo a sus vacaciones. Han sido detalles que han despertado la curiosidad de sus seguidores y despertado todo tipo de comentarios, como "¿están enamorados?".

¿Cómo eran hasta ahora las vidas sentimentales de Ibrahim Çelikkol y Birce Akalay?

Lo cierto es que Ibrahim Çelikkol y Birce Akalay formaron una pareja con mucha química ya la primera vez que trabajaron juntos, en 2017, en Amor en blanco y negro. El actor, de 40 años, contraía matrimonio ese mismo año con su novia, la arquitecta Mihre Mutlu. Formaban una pareja feliz y, dos años después, en diciembre de 2019, tuvieron su primer hijo, Ali, que los llenó de alegría. Sin embargo, a principios de este año se anunció la separación del actor y su esposa, e incluso se afirmó que la ruptura era un hecho desde junio del año anterior, 2021.

Si hace 5 años me dice que hoy leería una noticia así no lo hubiese creído "Birce Akalay e İbrahim Çelikkol, que se reunieron en Bodrum para un evento, fueron vistos en Cennet Bay el día anterior" ❤🧿 #BirceAkalay #IbrahimÇelikkol pic.twitter.com/kGc7wDMuBl — AŞK💋DIZIS 🌳 🇲🇽❤🇨🇱 (@KbAskbitti) July 8, 2022

Esa fecha coincide más o menos con las grabaciones de la nueva serie que Çelikkol protagoniza con Akalay. ¿Podría tener algo que ver en el fin del matrimonio? Birce, de 38 años, también es una mujer separada (estuvo casada con Sarp Levendoglu, actor y director, entre 2014 y 2017) y justamente en junio del año pasado se la vio en su Instagram de vacaciones en el Mar Negro, aunque en aquel momento se habló de que estaba acompañada de un posible nuevo novio, un arquitecto llamado Erdem Hamza. ¿Estarían entonces jugando al despiste?

Mientras el rumor de una posible relación entre Ibrahim Çelikkol y Birce Akalay se confirma o se desmienten, podemos ver a la pareja en la serie de Netflix Las alas de la ambición (Kuş Uçuşu), donde se narra el conflicto de dos generaciones diferentes dentro de un canal de televisión. Tanto Birce como Ibrahim han reconocido en más de una ocasión sentirse muy cómodos trabajando el uno con el otro. "Él es muy querido para mí y siempre quiero que trabajemos juntos", dijo la actriz en una entrevista.

