Pronto será el cumpleaños de Adnad y Demir le cuenta a Züleyha que ha decidido hacerle al pequeño una fiesta de cumpleaños muy grande en Tierra Amarga. Además, le cuenta que quiere darle, tanto al niño, como a ella, una gran sorpresa, pero deberán tener paciencia, pues no piensa desvelarla hasta que llegue el día del festejo. Züleyha está muy feliz de ver como su marido quiere tanto a su hijo.

Por otro lado, Lütfiye se ha percatado de que Müjgan siente algo por Fikret, como vimos en el capítulo del martes de Tierra Amarga y le asusta que solo vaya detrás de la fortuna de los Fekeli. Para asegurarse de que no sea así, le pregunta a Nazire que opinión tiene sobre la doctora, ya que ella lleva viviendo a su lado varios años. La empleada le deja claro que no es santo de su devoción y, además, le cuenta la cantidad de cosas malas que le hizo a Yilmaz. Lütfiye ahora sí, tiene claro que la médico no es una buena pretendienta para su sobrino.

Ümit no cree en las palabras de Sevda

Cerca de allí, Sevda permanece ingresada en el hospital. Descubrir que Ümit es en realidad su hija ha acabado con las pocas energías que tenía. Justamente, es Ümit quien se encarga de cuidarla. Sevda, por su parte, no puede dejar de mirarla cada vez que entra en el cuarto para ver cómo se encuentra. Le parece imposible que tenga ante ella a su querida Ayla tantos años después.

Cuando se quedan solas, Sevda trata de explicarle a Ümti que ella nunca la abandonó: “Tu abuela y tu tía me separaron de ti cuando solo tenías una semana de nacida”. La doctora no le cree ni una palabra, pero Sevda sigue con su relato: “Tus abuelos nunca me aceptaron porque ellos tenían dinero y yo era una simple cantante”. La médico se va sin escucharla.

