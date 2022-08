Sermin se ha percatado de que la relación de Sevda y Ümit es más estrecha de lo que era al principio, cuando la doctora recién había llegado a Çukurova, en Tierra Amarga. Sin pelos en la lengua, como siempre, Sermin enfrenta a la cantante y le exige saber qué le une a la médico: “La defiendes con demasiada intensidad como para conocerla, simplemente, de vista. Incluso has estado muy preocupada por cómo evolucionaba”.

Sevda, incapaz de soportar el interrogatorio, se marcha del salón principal de la casa Yaman hacia su dormitorio. Gülten, que ha presenciado toda la escena, echa en cara a Sermin que haya sido tan invasiva con su señora. “No tenía por qué comportarse así con ella”, comenta la chica. La prima de Demir se defiende: “Sé que esas dos son familia y voy a probarlo”.

Demir pasa sus primeras horas en prisión

Mientras tanto, Demir afronta sus primeras horas en prisión después de Ümit le haya acusado de haber intentado asesinarla empujándola por las escaleras, en el capítulo del martes de Tierra Amarga. El hombre, tumbado en su cama, no quiere comer, ni conversar con los otros presos. Lo único que hacer es pensar en Züleyha, en cómo estará y, por supuesto, en sus hijos.

Horas mas tarde, el preso tiene una visita. Se trata de Sermin, quien viene a compartir con él sus sospechas. “Creo que Ümit y Sevda tienen algún tipo de parentesco y no quieren reconocerlo”, explica ella. Yaman dice que todo eso son puras tonterías. No obstante, de regreso a su celda, comienza a darle vueltas al asunto y las dudas hacen mella en él.

