'Tierra Amarga': En prisión

Ümit despertó a los pies de su escalera en el capítulo del jueves de Tierra Amarga. Casi no podía moverse y tenía la cabeza ensangrentada ¿Se ha caído o le han empujado? Tras pedir ayuda, fue llevada de forma urgente al hospital, en Tierra Amarga. Luego de operarla, los médicos la estabilizaron, sin embargo su situación era bastante crítica. Poco a poco, la médico comenzó a abrir los ojos y, finalmente, recuperó la consciencia.

Horas más tarde, la paciente pidió hablar con la policía. Sin pensarlo dos veces, acusó a Demir de haber atentado contra su vida: “Me tiró de las escaleras. Quiso matarme porque cree que soy un estorbo para su matrimonio”. Las autoridades, haciendo caso de la declaración de la mujer, detuvieron al terrateniente y este fue encarcelado hasta que se esclareciera lo sucedido.

Züleyha, por supuesto, confianza en la palabra de su marido, que defendió su inocencia a toda costa. “Yo jamás toqué a esa mujer, no la golpeé y, mucho menos, traté de matarla”, comentó ante el tribunal. Después, se despidió de su esposa y el resto de su familia, antes de ser trasladado al reclusorio.

Müjgan regresó a Çukurova después de haberse escapado con Fikret

Mientras tanto, Müjgan tomó la decisión de marcharse con Fikret cuando este le pidió que huyeran ese mismo día de la ciudad. Al ver en las noticias lo ocurrido con Ümit, temía que la prisa de su amado de dejar Çukurova tuviera que ver con el terrible suceso. “¿Y si fue él quien atacó a mi jefa? Tengo que hacer algo ya”, pensó Müjgan, muy intranquila.

Así pues, decidió regresar al pueblo y tras pedirle perdón a Fekeli por haber dejado su hogar sin avisarle, compartió con él sus sospechas. Lütifye salió en defensa de su sobrino, pues no creía que hubiera sido capaz de atacar a una mujer.

Por otro lado, Rasit aclaró las cosas con Fadik. Le contó que sus familiares le obligaron a casarse con la mujer que se presentó en su boda porque aseguró estar esperando un hijo: “Pero todo es mentira, no soy el padre de esa criatura que viste”. Además, esa misma noche, la hacienda Yaman fue asaltada por unos encapuchados.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io