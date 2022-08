Ömer está harto de vivir en el gallinero y tras conocer a Ayse, una nueva y rica compañera del colegio, su ambición se dispara en Hermanos. El joven, incluso, acepta la propuesta de la chica de pasar unos días viviendo en su casa: “Mis padres no están y no se darán cuenta. No hay problema”.

El chico, además, acepta trabajar para Akif como asistente, cuando este le promete hacer de él alguien rico e importante. Sin embargo, el millonario empresario lo único que pretende es aprovecharse de la inocencia del humilde adolescente.

Al día siguiente es el cumpleaños de Ömer y de Asiye. La chica le pregunta a su hermano si soplarán las velas juntos como cada año. No obstante, este prefiere ir a la pequeña celebración que le ha preparado Ayse en su casa. Al evento asisten Süsen, Harika, Berk y Tolga.

Mientras tanto, Asiye celebra junto a su familia en el gallinero una íntima velada. Doruk se presenta en el siti y le regala a la jove un peluche y un ramo de flores. Además, le confiesa a Emel que su hermana mayor le gusta mucho. El joven le cae muy bien a la pequeña y también se gana la simpatía de Kadir, quien le agradece que haya venido a felicitar a Asiye.

Una fiesta que termina muy mal

De nuevo en la fiesta de Ömer, Tolga se comporta como un patán con el repartidor de pizza. Incluso, se aprovecha de su necesidad económica para humillarle. Ömer trata de defender al pizzero y termina perdiendo los nervios cuando Tolga se mete con su familia. El adolescente golpea al engreído ricachón hasta dejarle inconsciente.

Asustado, se marcha al gallinero y le pide perdón a Kadir por haberse comportado tan mal con ellos. Orhan interrumpe el momento. “La policía está aquí y quieren llevarse a Ömer”, dice. El resto de los Eren se miran sorprendidos y también consternados por lo que está ocurriendo.

Por otro lado, Nebahat ha decidido darle una nueva oportunidad a Akif. Suzan, que ya no quiere saber nada del empresario, trata de que su amiga abra los ojos y entiende que ahora su amante es otra, una empleada de la compañía llamada Esra.

