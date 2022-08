Después de que Nehabat le dijera a Akif que quería separarse tras saber que le había sido infiel con Suzan, tal como vimos en los capítulos 11 y 12 de la semana pasada de Hermanos, en los capítulos 13 y 14 de esta semana de Hermanos, en Antena 3 Kadir defiende a su primera Aybike del bullying que está sufriendo en la escuela por parte de Berk y algunos compañeros más. Estos muchachos, en respuesta, agreden a Kadir y, también, a su tío: “Así aprenderéis a no meteros de nuevo con nosotros, pobretones”. Orhan se lleva la peor parte, pues, en mitad del brutal ataque, choca, salvajemente, contra un poste de hormigón y sufre una hemorragia interna.

Luego de desmayarse en mitad de su casa y comenzar a sangrar por la boca, es, rápidamente, trasladado al hospital. Aunque los médicos consiguen salvarle la vida, aseguran a los familiares que podría quedar con una parte del cuerpo paralizada: “No sabemos muy bien qué nos encontraremos cuando se despierte de la anestesia”.

Sengül, fuera de sí, culpa a sus sobrinos de lo ocurrido en mitad de la sala de espera: “Lo única que nos habéis traído son problemas, maldita sea”. Incluso, cuando va a buscar algo de ropa a casa, les ordena a Ömer y a Asiye que se marchen del lugar, pues no soporta ni siquiera tenerlos cerca y verlos, mientras que marido se debate entre la vida y la muerte.

Kadir denuncia a Berk ante las autoridades

Kadir, que no piensa dejar las cosas así, denuncia a Berk ante las autoridades. La policía se presenta en el colegio y detiene al joven. Su padre, Resul, que está de viaje de negocios, le ruega a Akif que intervenga y saque al muchacho de prisión. Sin embargo, no será nada fácil.

Si bien es cierto que Sengül acepta no levantar cargos a cambio de una buena suma de dinero, Kadir y el resto de sus hermanos no están por la labor de quedarse callados. Además, los hermanos Eren toman la decisión de reunir el poco dinero que tienen e irse lejos de Estambul: “Nuestro otro tío se ofreció a hospedarnos cuando mamá y papá murieron”.

Por otro lado, tras la muerte de Kenan de forma repentina, Akif se siente desbordado de trabajo. Mientras tanto, pasan los días y los médicos tienen buenas noticias... ¡Orhan está fuera de peligro y sí que podrá caminar! ¿Cómo afectará esto a Berk?

