Demir descubre que Gülten ayudó a Züleyha a escapar del país con sus hijos y la insta a marcharse de la mansión si tan poca lealtad siente por la familia que le dio de comer durante tantos años. "Esta es mi casa y no quiero verte por aquí", sentencia. Sin embargo, ella dice que se quedará, pues sigue creyendo que hay algo de bondad en el corazón de su patrón.

Saniye, que escucha todo el enfrentamiento, le pregunta a su cuñada qué es lo que ha ocurrido. Esta no tiene más remedio que confesarle lo que ha ocurrido en su ausencia. «Züleyha descubrió que el señor Demir y la doctora Ümit eran amantes», explica, dejando claro el motivo por el que su patrona decidió marcharse a Chipre con sus hijos a escondidas en Tierra Amarga.

Sadi le cuenta a Züleyha qué habló con Demir

Horas más tarde, Demir se presenta en casa de Sadi, pues sospecha que este fue quien le entregó a Züleyha los pasaportes falsos con los que piensa irse a Europa. El hacendado le suplica al policía que le diga en qué lugar se encuentra su todavía esposa y sus hijos, sin embargo, este decide quedarse callado: «No sé de qué me habla, yo no tengo nada que ver en sus problemas matrimoniales, señor».

Cuando se queda solo, Sadi llama a Züleyha para contarle que Demir estuvo preguntando con ella. «Se nota que tu marido te quiere mucho, estaba devastado», le narra a la mujer. Ella, como puede logra mantener las lágrimas. Aunque le duela en el alma, no cree que pueda perdonar una tracción tan grande como la cometida por su esposo. Luego, cuelga.

