Tras la marcha de Aras a Londres en el capítulo 51 de Infiel, Asya se ha centrado en consumar su venganza contra sus enemigos de Tekirdag, en Infiel. Cuando descubre que Gönul se va a presentar como candidata a la presidenta de la fundación de la ciudad, la mujer opta por seguir los pasos de la viuda de Haluk. Muchos de sus vecinos celebran su decisión.

La noche de después, se celebra un evento donde se realiza también la votación para decidir quien será la nueva presidente de la fundación. Gönul hace una impresionante donación a nombre de su fallecido esposo para intentar arañar algún que otro voto. Sin embargo, ni con esta acción logra alzarse con al victoria y Asya se hace con le triunfo.

Por su parte, Derin observa que Volkan se está empezando a obsesionar de nuevo con su exesposa ahora que Aras parece haber desaparecido de su vida, por lo que decide darle celos con Onur, el chico que la salvo de Nadir cuando este trataba de matarla por haberle denunciado. La muchacha llama a su guapo amigo y le invita al evento de la funación. Delante de todos los presente comienza a coquetear con él.

Ceren intenta acercarse a Selçuk usando a su bebé

Volkan, al ver la comprometida actitud que su mujer tiene con el atractivo muchacho, se llena de furia. Sin pensarlo dos veces, le recrimina a Derin su actitud cuando ambos llegan a casa. Finalmente, termina besándola y pasando una apasionada noche con ella. Parece que la táctica de la chica ha funcionado a la perfección.

Al día siguiente, Asya idea un plan para desestabilizar al matrimonio. Con ayuda de Derya, atrae a Volkan hasta su casa y se las ingenia para que Derin les encuentre en una situación bastante delicada y que da pie a malos entendidos. Mientras tanto, Nil está preocupada, pues cree que Selçuk podría dejarla por Ceren en cuanto nazca el hijo que esta espera. Lo cierto es que la médico aprovecha su estado para tratar de acercarse al hostelero.

