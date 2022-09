Toda Çukurova se mostró muy extrañada por la repentina marcha de Sevda en Tierra Amarga y, aunque Demir aseguró que quiso irse sola a Estambul, la policía sospechaba que algo había detrás. Además, los últimos conflictos entre la cantante y Demir pasaron a ser de dominio público, por lo que el hombre se convirtió en el principal sospechoso de la desaparición de la mujer. "Vamos a investigar si es cierto que se ha ido de viaje como usted cuenta", dijo uno de los oficiales al terrateniente.

Por otro lado, la situación de Saniye y Gaffur con Cümali empeoró a pasos agigantados. La capataz de la hacienda Yaman estaba segura de que el hombre no tenía buenas intenciones con ellos, ni con Üzüm. "Me ha preguntado que si tenemos mucho dinero. Tengo miedo de que use a la niña para sacar algún beneficio económico", le contó Saniye a su marido. Este último, por su parte, comenzó a sentir unos celos irrefrenables cada vez que la pequeña llamaba papá a Cümali.

Cerca de allí, Fekeli tuvo un accidente de coche en el que atropelló a un hombre, causándole la muerte al instante. Çetin, que acompañaba a su jefe, dijo ante las autoridades qué era él quien conducía el vehículo. Este sacrificio serviría para que Ali Rahmet pudiera disputar desde la libertad, la custodia del pequeño Kerem Ali a Murat, el hermano de la fallecida Müjgan. Gülten, por su parte, lloró al ver a su querido esposo entre rejas.

Cerca de allí, Fikret y Demir se reunieron para hablar de todo lo ocurrido entre ellos. El primero le pidió perdón a su hermano por haber pagado con él el desprecio de su padre: «Tú no te merecías esa venganza, perdóname». Ambos se estrecharon la mano en señal de paz ¿Acaso es este el inicio de una bonita relación fraternal?

Fekeli logró quedarse con Kerem Ali

Fekeli se citó con el abogado de Murat en Estambul y se ofreció a pagar dos millones de liras a cambio de que Murat renunciarse a la custodia de Kerem Ali. El abogado, tras haber hablado, previamente, con su cliente, accedió: «Veo que es usted un hombre muy razonable, gracias».

Creyendo que la estancia de su nieto en Çukurova estaba asegurada, Fekeli habla con Lütfiye y Fikret, a quienes confiesa qué Çetin era inocente del homicidio del que se le acusó. «Yo soy el culpable y voy a ir a comisaría a entregarme», sentenció. Fikret intentó convencer a su tío de no cometer semejante locura, pero viendo que era imposible, se ofreció a acompañarle ante el fiscal. Finalmente, Fekeli fue detenido y Çetin liberado.

Ümit, que seguía fingiendo su embarazo, se presentó en la hacienda Yaman y le contó a Demir que su intención era quedarse a vivir en sus tierras hasta que su bebé naciera: «Si no aceptas, le diré a la policía donde está el cuerpo de mi madre y te acusaré de su asesinato». El hombre no tuvo más remedio que acceder al chantaje y para que su esposa Züleyha entendiera la situación, le contó lo que ocurrió con Sevda