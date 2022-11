Pocas veces un actor o actriz se llega a identificar tanto con sus personajes, y es que a Irem Helvacioglu, la actriz turca que encarnó a Nefes en Fugitiva, le han tocado papeles que le han hecho recordar sus propias vivencias. "Yo también he sufrido violencia", ha asegurado la intérprete en un evento al que acudió esta semana en Kuruçeşme, al ser preguntada por su último trabajo, la serie Yürek Çikmazi, que estrenó en noviembre y donde trabaja con Alp Navruz.

Tanto en esta producción como en Fugitiva, donde la conocimos en España por primera vez y que le ha dado fama internacional, interpreta a sendas mujeres que sufren malos tratos por parte de sus respectivos maridos. Por eso, al hablar de su último papel, Cennet, la actriz no pudo evitar recordar su propia experiencia. "Estuve expuesta a la violencia física en mi propia vida, y también a la violencia psicológica, y me di cuenta después", ha asegurado. Tras estas declaraciones, se ha mostrado tajante: “Ya no permito que haya en mi vida nadie que perpetre este tipo de violencia en mi contra”.

La vida privada de Irem Helvacioglu no es tan conocida como la de otras de sus compañeras de profesión. De hecho se sabe que tiene novio, el chef Yolac Ozgan, con el que al parecer rompió en febrero de este año, pero con el que se la ha vuelto a ver en septiembre.

Irem Helvacioglu, muy exitosa en su país

En cuanto a su vida profesional, Irem es una reconocida actriz en su país, y también a nivel internacional. Su papel de Nefes en Fugitiva le valió un Golden Butterfly Award junto a su compañero Ulaş Tuna Astepe, como la Mejor pareja de televisión.

Nacida en Alemania pero procedente de Ankara, Irem vivió en aquel país varios años hasta que finalmente se trasladó a Turquía. De pequeña, dio clases de baile folcrórico, participó en un equipo de voleibol y aprendió pintura y taekwondo.

Tras Fugitiva, que terminó en 2019, se embarcó en dos series más Bas Belasi (Alborotador), y Seni Cok Bekledim (Yo también te esperé). Y en 2022 ha estrenado una de las grandes apuestas de Turquía, Kaçis, la primera de Disney + en ese país, donde trabaja junto al emblemático Engin Akürek. Además, acaba de estrenar una película que grabó con Kerem Bürsin en 2020, Eflatun.