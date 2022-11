Son muchas las series que Turquía exporta a decenas de países. Desde Asia hasta Latinoamérica y Estados Unidos, incluida España, el éxito de las series turcas recorre el mundo. Muchas han aterrizado también en España, como es el caso de Fatmagül, que fue la primera en llegar, en enero de 2018, u otras como Pájaro soñador, Mujer, Madre, Amor de contrabando y muchas otras. La mayoría ha mantenido, a lo largo de sus largos capítulos y sin descanso, la atención del público, pese a extenderse a veces en varias temporadas.

Sin embargo, hay otras que pese al gran éxito que han cosechado en Turquía y a nivel internacional, aún no se han visto en España. Son series y telenovelas protagonizadas, principalmente, por grandes nombres de actores y actrices que ya conocemos en España, aunque otras las encabezan intérpretes de gran renombre pero que aún no han llegado a nuestro país.

El éxito de esas producciones ha animado a muchos telespectadores españoles a reclamar que se emitan también en España, sin embargo, de momento no lo han hecho. Eso no significa que llegue un día en que también se estrenen aquí, pues nuestras cadenas no quieren dejar de aprovechar las buenas cifras de audiencia que han demostrado conquistar.

Tenemos ejemplos de muchos tipos, desde series de calado histórico, bélico, dramas, hasta comedias románticas o de misterio. Una de las más exitosas a nivel internacional y que no ha llegado todavía a nuestro país es, por ejemplo, Çukur, de algunas de cuyas noticias nos hemos hecho eco en Telenovela por estar protagonizada por grandes conocidos del público español como Aras Bulut İynemli (de la telenovela Içerde y la película Milagro en la celda 7).

España también ha dejado escapar una superproducción del también popular entre los televidentes de nuestro país Burak Özçivit: Kuruluș Osman, sobre la historia de de Osman I, fundador del Imperio Otomano y secuela de la serie de televisión Diriliş Ertuğrul, que se centró en el padre de Osman, Ertuğrul.

Aquí os hemos preparado una lista de las series turcas más triunfadoras y que aún no se han visto en nuestro país.