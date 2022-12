Este joven y atractivo actor turco ha llegado a España convertido en Doruk, hijo de una familia adinerada en la serie Hermanos, y cuyo padre, Akif, es un arrogante hombre sin escrúpulos. Pero sobre todo ha conquistado al público gracias a la bonita relación sentimental que mantiene con Asiye (Su Burcu Yazgi Coskun), una de las huérfanas sin recursos económicos que estudia en su mismo colegio elitista. La pareja ha conseguido ya incluso varios premios por su genial actuación.



Onur Seyit Yaran, que está a punto de cumplir 27 años el próximo 13 de enero, ha visitado nuestro país, concretamente Barcelona y Madrid, y no es la primera vez. Ya en verano estuvo unos días por la ciudad condal, porque le encanta España y le gustaría hacer sus pinitos por aquí. Esta y otras cosas es lo que nos ha contado el apuesto joven, de ojos claros y aspecto más nórdico que mediterráneo, en su paso por nuestro país.

- ¿Qué tal te ha ido por nuestro país?

- Estoy muy ilusionado. Me encanta España y quiero ir y venir más seguido. Espero poder conseguirlo y que todo me vaya muy bien por allí.

- ¿Qué te ha dicho la gente por la calle? ¿Te han reconocido?

- Es genial ser reconocido por allí y estar en contacto con la gente. Me encanta Barcelona, ​es una ciudad que hace realidad mis sueños. He vivido allí reacciones muy bonitas, también en Madrid. Me he enamorado de España una vez más.

"Ya tengo muchos amigos españoles"

- ¿Qué piensas de los españoles?

- Son personas muy cálidas. Algunas costumbres vuestras son parecidas a las de los turcos. No me siento para nada un extraño. Me ha sido muy fácil acostumbrarme al ambiente gracias a gente muy amable que me he ido encontrando. Ya tengo muchos amigos españoles :-)

- Cuéntanos cómo está siendo la experiencia en Hermanos...

- Continuamos las grabaciones, y todo en un ambiente de trabajo muy agradable. Estar en plató para mí es muy instructivo y ameno. Estamos todos muy felices de la recompensa que estamos recibiendo. Todo va muy bien.

- ¿Qué dirías de Doruk?

- Aunque puede parecer una mala persona al principio, en realidad es muy buen chico en su interior. El haber estado tantos años dentro de un mismo abanico y vivir experiencias siempre iguales con el mismo tipo de gente, lo han marcado un poco. Un chico tranquilo al que le gusta divertirse. Pero luego se da cuenta de que hay otras cosas, otros colores, cuando conoce a esas otras personas que llegan a su vida (sobre todo Asiye). El amor lo convierte en una persona diferente y hace que crezca y madure.

"Tengo algún rasgo parecido a Doruk, pero de cuando iba a la escuela, ahora no"

- ¿Te pareces a él?

- Tiene algunos rasgos parecidos al Onur de la Escuela Secundaria, pero no al de ahora :-)

- ¿Qué es lo que más y lo que menos te gusta de él?

- La característica de Doruk que es mi favorita es que siempre consigue lo que quiere y hace que todo sea posible para él. De una forma u otra, logra sus objetivos. Algo que no me gusta de él es que a veces puede tener una lengua demasiado afilada y ser demasiado agresivo.

- ¿Es Asiye su verdadero amor?

- Por supuesto, ella es el amor de su vida.

- ¿Qué tal te llevas con Yazgi?

- Somos muy buenos amigos. Siempre nos ayudamos. Tenemos una energía y una química que nos une mucho. La verdad es que estamos muy felices el uno con el otro.

"Por supuesto que podría enamorarme de alguien como Asiye"

- ¿Acabarán juntos Doruk y Asiye?

- Tenemos la esperanza de que sean felices para siempre :-)

- Y tú, como Onur, ¿te enamorarías de alguien como Asiye en tu vida real?

- Por supuesto, podría suceder. Si se dan todas las circunstancias necesarias, ¿por qué no? :-)

- ¿Qué opinas en general de la serie Hermanos?

- Para mí es uno de los trabajos más importantes de mi carrera. Es un punto de partida. Disfruto mucho estando en este proyecto. Estoy feliz.

- ¿Recuerdas algún momento divertido durante las grabacione?

- Como se trata de un drama, en general no hay muchos momentos divertidos. Pero sí recuerdo un día que pasó algo muy gracioso. Un hombre se acercó a mí en el set y me dijo "Yo puedo imitar a 18 animales" y empezó a hacer sonidos de animales. Lo grabamos y nos reímos un rato (risas).

- ¿Compartís los compañeros algunos momentos fuera del rodaje? ¿Con quién te llevas mejor?

- Sí, algunas veces salimos juntos en nuestro tiempo libre. Con quien me llevo muy bien es con Celil Nalcakan, el actor que hace de Akif -mi padre- en la serie, además de Yazgi, claro.

"El físico es útil en mi vida profesional, pero no trato de sacar provecho de ello en mi vida personal"

- Eres muy joven, ¿cuándo decidiste que querías ser actor?

- Fue en 2015. Empecé a actuar porque sentí que podía entregar mi energía a este trabajo y tener éxito. Me encanta interpretar a otros personajes porque me permite estar viviendo una situación, mientras realmente estoy en otra.

- ¿Fueron difíciles los inicios?

- Como para todo actor, tuve algunas dificultades al principio. Mi primera oportunidad me llegó en 2015 y creo que la aproveché bien.

- Eres un chico muy apuesto. ¿Te ha ayudado eso en la vida profesional? ¿Y en la personal?

- Gracias :-). Supongo que sí es útil en mi vida profesional :-) Pero no intento sacar provecho de esto en mi vida social...

- ¿Cómo te definirías?

- Como una persona inteligente, trabajadora y que se entusiama fácilmente.

"Me gusta jugar al ajedrez y al fútbol, he empezado a hacer surf, y también toco la batería"

- ¿Qué aficiones tienes?

- Me gusta jugar al ajedrez y al fútbol. Leo y veo películas en mi tiempo libre. El verano pasado empecé a hacer surf :-) y también toco la batería siempre que tengo un hueco.

- ¿Vives solo o con tu familia?

- Actualmente vivo con mi familia, pero pronto quiero mudarme a una bonita casa con jardín. Tal vez con una piscina, por qué no :))

- ¿Qué les dirías a tus fans españoles?

- Pronto estaré con vosotros en proyectos mucho más bonitos. Tendremos oportunidad de conocernos más de cerca. ¡Esperadme! :-)