La aclamada actriz turca Leyla Lydia Tugutlu, a quien conocimos en España como Iz en Te alquilo mi amor y, más tarde, regresó a nuestro país como Candan, la dulce veterinaria de Mi hija, que enamoró a Demir (Bugra Gülsoy) y adoraba a Öykü (Beren Gökyıldız), acaba de ser madre de su primer hijo. El pequeño nació el pasado 18 de enero y lleva por nombre Evren Deniz.

El parto elegido por Leyla fue bajo el agua y así lo explicó en su Instagram, donde compartió algunas imágenes de ese momento. "Desde el principio quería un parto normal pero nos informamos mucho en el proceso... y, mentalmente, lo que mejor me funcionó fue conocer hipnoparto y hacer yoga en el embarazo", escribió.

Contó también que: "Otro problema en el proceso fue encontrar la mejor forma de nacimiento y el mejor médico para mí. Me gustaría dar las gracias a todo el equipo por darme un parto de agua de la manera más natural sin medicamentos, sin problemas, sin interferencia".

Además, Tugutlu dio las gracias a su hijo, "por darme un embarazo suave", y a su esposo, "por su apoyo". Concluye que: "2023 es un regalo para nosotros". Por último, anima a las demás mujeres a probar este método de parto en el agua: "Las mujeres deben confiar en su cuerpo y en su bebé, que está en su naturaleza".

La actriz ha querido compartir con todos sus seguidores, casi tres millones en Instagram, todo el proceso de embarazo y la buena nueva. Durante los meses anteriores, publicó diversas fotografías de su avanzado estado.

Leyla Lydia Tuglutu está casada desde hace un año

Leyla Lydia Tuglutu, de 33 años, se casó en secreto a principios del año pasado, con el también actor Ceyhun Ergin, de 37, en Alemania, donde reside parte de la familia de ella. Llevaban más de cinco años de relación, y Ceyhun propuso a Leyla matrimonio en Italia, consensuando organizar una discreta boda. La ceremonia se celebró en la intimidad y no llegaron a compartir ninguna imagen.

El último trabajo de la actriz ha sido Despertar: Gran Selyúcida, donde coincidió de nuevo con Bugra Gülsoy. Después de esto, que terminó en 2021, no se la ha vuelto a ver en otras producciones. Por su parte, Ceyhun Ergin es conocido principalmente por la serie Filinta, de 2014.