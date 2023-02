Aunque todavía nadie lo sabía en Secretos de familia, Niyazi, el forense de la Comisaría, es el asesino de Engin. A cambio de acabar con la vida del joven, alguien le pagó mucho dinero para que pudiera sacar a su familia de la pobreza en la que viven. El delincuente cumplía con los todos requisitos del homicida que se estaba buscando: es hombre, fuerte, con gran peso y, además, con el pelo largo.

Por su parte, Pars descubrió que Ilgaz había estado visitando la escena del crimen sin autorización y, pensando que había podido manipular la zona, le pidió una muestra de ADN. Esta era la ocasión perfecta para que Niyazi echase por tierra la prueba del guante encontrado cerca de Engin y el pelo humano. El forense lo manipuló todo para que pareciera que el pelo encontrado en el accesorio era de Ilgaz y pensasen qué fue él quien lo colocó a propósito.

Pars salvó a Neva cuando fue atacada por un delincuente en los juzgados

Por otro lado, Seda le exigió a Pars que llamase a declarar a Neva por la muerte de Engin, pues ella, también, le odiaba. El fiscal estaba a punto de acceder al mandato cuando un revuelo en los pasillos interrumpió la conversación. Su hermana había sido agredida por un hombre al que estaba juzgando, quien le había disparado en el brazo. El fiscal se abalanzó sobre el agresor para detenerle.

Por otra parte, Gül le contó a Ceylín acerca del hombre que la visitó y le trajo noticias de su padre: «Incluso me dio una carta que dice que la escribió él. No puedes leerla, porque la he quemado». Mientras tanto, Yekta descubrió que su esposa tiene una casa secreta, donde se ve con alguien. Además, Eren trataba de adaptarse a Tügce, que había decidido irse a vivir con él.