Yekta enfrentó a Laçin y le confesó que ya sabía que Murat es su amante en el capítulo 23 de Secretos de Familia. «No voy a permitir que salgas de esta casa nunca. A partir de ahora, cumplirás con todas mis órdenes», le dijo, mientras le agarraba con fuerza del brazo. De repente, unos policías se presentaron en la mansión del matrimonio y detuvieron a Yekta por su supuesta implicación en la muerte de Engin.

Por otro lado, en Secretos de Familia, Seda descubrió qué era lo que unía a su cuñado y a Serdar. Este último mató a un hombre que, en un primer momento, acabó con la vida de su esposa y, pensaba hacer lo mismo con su hijo. Después, con ayuda del abogado, cambió las pruebas de ADN e hizo pasar al niño huérfano como suyo para protegerle. A cambio, Yekta le pidió ayuda en algunos de sus líos con la justicia. «Ahora que ya lo sé todo, me marcho de aquí y si me lo impides, contaré la verdad», explicó Seda antes de irse a Esmirna.

Por su parte, Merdan visitó a Görkem, el pequeño que había hecho pasar todos estos años por su hijo, y le prometió que muy pronto le llevaría con su familia. «Tú eres lo mejor que me ha pasado en estos últimos años de vida», comentó el anciano, mientras acariciaba la cabeza del infante que seguía jugando.

Ilgaz se enfrentó a Ceylín tras conocer sus mentiras

Por otra parte, Ceylín recibió un vídeo de Engin en el que se mostraba a este vivito y coleando. El joven revelaba que él le pidió a Niyazi que le “matase”. «Tuve que fingir mi muerte para escapar. Era la única salida», decía en la grabación. Unas imágenes que, posteriormente, observaron Eren y, también, Ilgaz.

Este último se enfrenta a su esposa por no haberle hablado del vídeo en cuanto Engin se lo envió. «Parece que no confías en mí, cuando yo lo he dado todo por ti», dijo Ilgaz, quien, además, le contó sus planes de volver a la fiscalía cuanto antes.