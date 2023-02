Las series turcas han triunfado alrededor del mundo en el último lustro y eso nos ha permitido conocer a algunas grandes actrices de las que no habíamos oído hablar hasta ahora. Su talento y su belleza han cautivado al público, no solo de nuestro país sino también de otros en Latinoamérica, Estados Unidos y también Europa. Sin embargo, muchas ya eran muy conocidas en Turquía y se habían ganado el reconocimiento del público de ese país y de directores y productores que no han dejado de contar con ellas para sus nuevos proyectos.

Una de las primeras que conocimos fue Beren Saat, con la serie Fatmagül, que dio la vuelta al mundo con una historia sobre una violación y la obligación que impone la familia a la protagonista para casarse con uno de sus supuestos agresores. En la serie, la pareja formada por Beren y Engin Akyürek conquistó a todo el mundo. No hemos visto más series de esta actriz en las cadenas generalistas de nuestro país, pero sí ha llegado a Neflix, con la original historia de The gift.

Otros nombres que han llegado más tarde a España, se han convertido ya en mitos entre los televidentes de nuestro país. Es el caso de Hande Erçel o su rival número uno, Demet Özdemir. A la primera solo la hemos visto en una serie, Love is in the air, comedia romántica sobre el idilio amoroso entre una florista, Eda, y el dueño de un estudio de arquitectos, Serkan (Kerem Bürsin), pero precisamente el romance que tuvo con su compañero fuera de las pantallas, así como su gran belleza, han hecho de ella un nombre imprescindible.

La segunda, sin embargo, se ha ganado la confianza del público después de verla en numerosas series, como Pájaro soñador, Habitación 309, Mi hogar, mi destino o Con olor a fresas. Es ya una cara muy conocida no solo en España sino también en otros muchos países.

Lo mismo sucede con Cansu Dere, otro nombre de gran relevancia en el panorama televisivo turco, donde se la rifan los directores y productores. A nivel internacional se ha hecho famosa tanto por la primera de sus series que cruzó las fronteras, Madre, como por otras como la exitosa Infiel, junto a Caner Cindoruk.



Aquí os presentamos una selección de las actrices turcas más famosas del panorama televisivo actual.