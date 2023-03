Ali Ihsan le pidió perdón a Iffet por ser tan injusto con ella: «Te presioné demasiado con el asunto de Yasemin, ella es una buena amiga. Yo solo te amo a ti». Iffet aceptó sus disculpas, pero seguía mostrándose esquiva con el tema del bebé, a pesar de la insistencia del empresario en tener un hijo con ella.

Cemil llamó a Iffet para declararle su amor, pero Ali Ihsan cogió el teléfono y lo escuchó todo. El empresario, enfurecido, le preguntó a su esposa si seguía viéndose a escondidas con ese «maldito desgraciado» y aunque ella le prometió que había roto con él para siempre, Ali Ihsan no se lo creyó. Por eso, a la mañana siguiente, cuando Iffet se preparó para asistir al funeral de Salih, Ali Ihsan le obligó a ir acompañada de su chófer. «A partir de ahora no irás a ninguna parte sin él», le dijo dejando claro que no se fíaba de ella.

Cemil obedeció a su madre y decidió olvidarse de Iffet para siempre

En el funeral, Cemil quemó su último cartucho y le pidió a Iffet que se escapasen juntos. «Me iría contigo ahora mismo aunque eso significase mi muerte, pero no puedo», respondió ella, suplicándole que no volviera a llamarla. Seguro de que la había perdido para siempre, Cemil obedeció a su madre y le pidió matrimonio a Nil: «Creo que es momento de hacer valer mi promesa».

La pareja se casó inmediatamente y celebró el banquete junto a los amigos de Cemil. Cuando los invitados le sestaban entregando los regalos a los recién casados, Ali Ihsan apareció por sorpresa pidiéndole a Nil que se marchase con él. «Desde hoy, tú ya no eres mi hija», le dijo al ver que la muchacha quería quedarse con su marido. Es más, el empresario quiso usar la adicción de su hija para incapacitarla.