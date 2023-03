Sengül estaba dispuesta a contarles a la familia Eren que Akif era el responsable de la muerte de sus padres en el capítulo 40 de Hermanos. Sin embargo, se dio cuenta de que si revelaba esta información, sabrían que había recuperado la memoria y eso no podía permitirlo. «Si saben que ya recuerdo todos, me echarán de nuevo de casa», le dijo a su amiga Sebahat. Finalmente, optó por seguir fingiendo su amnesia y se aprovechó de la compasión que despertaba en los suyos para acercarse a Orhan, que se dejó querer.

Por otro lado en Hermanos, Emir, Esge y Dora no desperdiciaron ni un minuto para hacer sentir mal a Ömer, Asiye y sus primos. Los únicos que salieron en su defensa fueron Doruk y Süse. Esta última recriminó a Harika que no se pusiera de parte de su novio y el resto: «Parece que te hubieran lavado el cerebro». Por su parte, Tolga encajó a la perfección con los nuevos y junto a ellos planeó cómo hacerles la vida imposible a los Eren en el colegio. Por su parte, Resul le contó a Akif que había decidido pedirle matrimonio a Süzan. La sola idea de que esta se casase con su socio molestó al empresario, que se percató de que no ha olvidado a su examante y, tampoco, lo que sentía por ella.

Doruk se propuso para organizar la fiesta sorpresa de Berk

De nuevo en el instituto, Doruk, con ayuda de Asiye y Aybiké organizó una fiesta de cumpleaños sorpresa para Berk, que tendría lugar esa misma noche en la casa de verano de la familia Atakul. Mientras tanto, Resul habló con Ayla y esta aceptó firmar los papeles del divorcio a cambio de convertirse en la nueva directora del elitista colegio de su hijo.

Cayó la noche y toda la pandilla se reunió en casa de Doruk para prepara la fiesta de Berk. Ogulcan descubrió que Harika había estado saliendo con Emir y el resto de los nuevos a sus espaldas. «Cuando estoy con ellos me siento rica otra vez», dijo con desprecio a su novio. Entretanto, Akif se presentó en el hogar de Süzan, le reveló que Resul pensaba pedirle matrimonio y que no iba a permitir que aceptase. La obligó a ir a la casa de verano, donde tantas noches de pasión habían compartido, para hablar sobre el asunto. La pareja entró en la vivienda y, sin percatarse de que sus su hijos y los amigos de estos estaban en el lugar, hablaron, abiertamente de su antigua relación y la muerte de la señora Hatice.