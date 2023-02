Se trata de una ficción de suspense y ciencia ficción basada en la novela polaca The Old Axolotl escrita por Jack Dukaj. Para ubicar el estilo, está ambientada en el mismo universo de El camino de la noche (Into the Night), una producción belga también disponible en Netflix. En esta ocasión también descubriremos un mundo apocalíptico en el que la vida en el exterior solo es posible de noche y el resto del tiempo se tiene que pasar en un espacio tan angosto como un submarino. Pero que nadie se despiste, porque más allá de la realidad distópica que se muestra, Yakamoz S‑245 es una vertiginosa aventura repleta de acción.



Sinopsis de 'Yakamoz S-245'.



Disponible desde el 20 de abril de 2022.