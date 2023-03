La semana pasada, en los capítulos de Hermanos, Doruk y Asiye se enfrentaron para hacerse con el punto de delegado del colegio, mientras que Sengül recuperó parte de la memoria y Ömer dejó a un lado sus principios para ayudar a su familia. En el episodio 40 de esta semana en Hermanos, Sengül está dispuesta a contarles a la familia Eren que Akif es el responsable de la muerte de sus padres. Sin embargo, se da cuenta de que si revela esta información, sabrán que ha recuperado la memoria y eso no puede permitirlo. «Si saben que ya recuerdo todos, me echarán de nuevo de casa», le dice a su amiga Sebahat. Finalmente, opta por seguir fingiendo su amnesia y se aprovecha de la compasión que despierta en los suyos para acercarse a Orhan, que se deja querer.

Por otro lado, Emir, Esge y Dora no desperdician ni un minuto para hacer sentir mal a Ömer, Asiye y sus primos. Los únicos que salen en su defensa son Doruk y Süse. Esta última recrimina a Harika que no se ponga de parte de su novio y el resto: «Parece que te hubieran lavado el cerebro». Por su parte, Tolga encaja a la perfección con los nuevos y junto a ellos planea cómo hacerles la vida imposible a los Eren en el colegio. Por su parte, Resul le cuenta a Akif que ha decidido pedirle matrimonio a Süzan. La sola idea de que esta se case con su socio molesta al empresario, que se percata de que no ha olvidado a su examante y, tampoco, lo que siente por ella.

Doruk se propone para organizar la fiesta sorpresa de Berk

De nuevo en el instituto, Doruk, con ayuda de Asiye y Aybiké organiza una fiesta de cumpleaños sorpresa para Berk, que tendrá lugar esa misma noche en la casa de verano de la familia Atakul. Mientras tanto, Resul habla con Ayla y esta acepta firmar los papeles del divorcio a cambio de convertirse en la nueva directora del elitista colegio de su hijo.

Cae la noche y toda la pandilla se reúne en casa de Doruk para prepara la fiesta de Berk. Ogulcan descubre que Harika ha estado saliendo con Emir y el resto de los nuevos a sus espaldas. «Cuando estoy con ellos me siento rica otra vez», dice con desprecio a su novio. Entretanto, Akif se presenta en el hogar de Süzan, le revela que Resul piensa pedirle matrimonio y que no va a permitir que acepte. La obliga a ir a la casa de verano, donde tantas noches de pasión han compartido, para hablar sobre el asunto. La pareja entra en la vivienda y, sin percatare de que sus su hijos y los amigos de estos están en el lugar, hablan, abiertamente de su antigua relación y la muerte de la señora Hatice.