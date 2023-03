Llega el día del cumpleaños de Lila y toda la familia se reúne para celebrar una gran fiesta en honor a la joven en el jardín de la mansión en Pecado Original. Zeynep, invitada por Yildiz, asiste al festejo y le lleva un pequeño presente a la protagonista del evento. Por supuesto, Alihan está entre los presentes y, a duras penas, logra apartar la mirada de su ahora exnovia.

Yildiz se percata de lo que ocurre y avisa a su hermana de que su jefe no le quita el ojo de encima. Zeynep, que no quiere hacerse ilusiones acerca de una posible reconciliación entre los dos, le pide a Yildiz que pare con sus comentarios y no se meta en su asuntos amorosos: «Creo que es mejor que no volvamos a tocar el tema, por favor».

Ender no duda en molestar a Zeynep con sus comentarios

Ender es otra de las asistentes a la fiesta y, al darse cuenta de que algo malo ha ocurrido entre Alihan y Zeynep, no duda en molestar a esta última con sus comentarios sarcásticos. Unas burlas a la que se he unen Zerrin y Zehra. Por supuesto, Yildiz sale en defensa de su hermana hasta que Zeynep, incómoda, decide alejarse del gentío del festejo. Alihan, preocupado por su ex novia, corre tras ella, mas esta le pide que no se meta en sus problemas, pues ya no hay nada que les una.

La mañana de después, la familiar Argun desierta de una agradable desayuno cuando unos hombres golpean a la puerta. Son unos cobradores, quienes vienen por Zehra. Resulta que esta última debe una importante cantidad de dinero. Justamente, la suma con la que logró abrir su centro de belleza y que, según le contó a su padre, provenía de sus ahorros.

Halit paga la cuenta y, por supuesto, recrimina a Zehra su irresponsabilidad. La discusión entre ambos sube de tono y termina con la joven reprochando a su padre que nunca le haya querido, ni le haya demostrado cariño. Mientras tanto, Zeynep conoce a Kevin, el hijo de su nuevo jefe Cem.