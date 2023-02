El segundo de los más internacionales actores turcos es este atractivo turco con rasgos nórdicos, que arrasó en muchos países con Love is in the air, al lado de Hande Erçel. Su papel en la comedia romántica y el idlio que vivió con su compañera hicieron que medio mundo hablase de él. Bürsin solo cuenta con seis producciones televisivas en su currículum y después de Love is in the air no ha protagonizado ninguna otra, pero sí ha hecho un cameo en una película española A todo tren 2, y está abriéndose camino en nuestro país y en Estados Unidos.