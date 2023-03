Siendo de noche, Alihan acompaña a Zeynep hasta su casa en Pecado Original. La joven cae rendida en el sofá y el empresario que se queda observándola, también, cae en brazos de morfeo. Al día siguiente, Yildiz y Halit, que llegan a la apartamento para desayunar con la chica, se encuentra a la pareja durmiendo junta. Sobresaltados, los dos se despierta y trata de explicar la situación.

Halit, por su parte, se disculpa por si ha interrumpido algo e insta a su esposa a marcharse de la casa. Ya en el coche, el ejecutivo le pregunta a su esposa por qué le esconde la relación que hay entre Alihan y Zeynep. Yildiz le responde que ella está tan sorprendida como él: «No sabía que hubieran retomado su relación, de verdad».

Halit regaña a Zehra por haberse casado a escondidas

Mientras tanto, Zeynep le reprocha a Alihan que se quedase en su piso aprovechando que ella se durmió: «Ahora mira la que has liado». El empresario le responde que si no se marchó, fue porque quería cuidarla: «Si no hubieras bebido tanto, te habría dejado sola». Mientras tanto, Sinan rompe su relación con Zehra, destrozando el corazón de la joven.

Horas más tarde, la chica se presenta en casa de su padre, a quien le comunica el abandono de su esposo. Zehra le cuenta que el. cirujano se marchó al extranjero con su amante y ya no quiere saber nada de ella. Yildiz, que está presente en la conversación, se queda de piedra. Halit, por su parte, regaña a Zehra al saber que esta le entregó a Sinan un poder notarial y se ha ido con una fuerte suma de dinero: «Solo Dios sabe cuánto me has hecho perder por casarte a escondidas».