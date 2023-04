Tras saber que Çinar es quien mató a su suegro en el capítulo 28 de Secretos de Familia, Ilgaz se presentó en comisaría y compartió toda la información con Eren y Pars. Estos, a su vez, le contaron acerca de sus sospechas sobre el encubrimiento de Metin. Unas suposiciones que cobraron fuerza cuando Ilgaz leyó, gracias a Neva, la carta que su padre había escrito para él y para sus hermanos. Una misiva de despedida. «Quiere suicidarse y sé donde va a hacerlo», dijo Ilgaz.

Deprisa y corriendo, el fiscal, en Secretos de Familia, acompañado de sus amigos, llegó hasta la tumba de Kymet, su madre. Allí estaba Metin, con un arma apuntando a su sien. El hombre confesó su sentimiento de culpa por haber ocultado que Çinar era un asesino. Sin valor para enfrentar lo que se le venía encima, el comisario apretó el gatillo. Sin embargo, ninguna bala salió de la recámara, pues Merdan, suponiendo lo que iba a hacer su hijo, vació el cargador sin que este se enterase.

Metin quiso quitarse la vida de un disparo

Ilgaz le quitó la pistola a su padre y le exigió que le dijese donde se encontraba Çinar, pues no iba a permitir que siguiese evadiendo a la justicia. Gracias a los datos proporcionados por Merdan, llegaron hasta el puerto desde donde Çinar tenía pensado cruzar la frontera, escondido en uno de los containers. Sin embargo, cuando llegaron allí, no había rastro del joven, solo un pequeño reguero de sangre que aventuraba que allí no había pasando nada bueno.

Horas más tarde, Ilgaz, Pars y Eren dieron con el punto en el que había sido depositado Çinar. Rápidamente, se lanzaron a rescatarle y llevarle a comisaría. Por su parte, Yekta recogió a Ceylín le llevó al hangar donde, supuestamente, estaba el asesino de su padre. La abogada se quedó de piedra al ver a Çinar en el interior de la propiedad y a Ilgaz, Pars y Eren junto a el