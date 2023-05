Alihan le devuelve a Zyenep el perro que le regaló como muestra de su buen voluntad en el capítulo 56 de Pecado Original. Este es un nuevo intento por parte del empresario se acercar posturas con su amada, quien, prácticamente, no le dirige la palabra desde que se casó con Ender a sus espaldas. «Has hecho bien, no era propio de ti mantenernos separados», dice Zeynep mientras coge a pequeño animal entre sus brazos.

Una vez más, Alihan le pide perdón a Zeynep y le pide que le escuche, pues quiere contarle todo lo que ha sucedido con Ender estos días y cómo se gestó su matrimonio en Pecado Original. La joven no tiene tiempo para estar oyendo excusas baratas y le deja claro que ni su venganza contra Halit justifica lo que le hizo: « Por supuesto que no te disculpo». Después, le pide que no la moleste más.

Yildiz se siente menospreciada por Halit y se refugia en Kemal

Por otro lado, Yildiz está harta de la indiferencia con la que Halit la trata. Parece que fuera un mueble más en su hermosa casa y se termina refugiando en brazos de Kemal, quien le hace sentir viva de nuevo. La joven, temiendo que su marido les descubra, le pide que se vaya. Justo en ese instante Halit entra en la mansión y está a punto de pillar a al pareja si no fuera porque Kemal logra esconderse a tiempo.

Lejos de allí, Ender quiere averiguar el motivo por el que Alihan ha estado tan distante con Halit y qué es lo que le ha motivado a iniciar un ataque en su contra. Después de revolver las cosas de su ahora esposo, encuentra una foto antigua en la que aparecen Halit y la madre de Alihan.