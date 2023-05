Ender no está dispuesta a perder la posición que ha logrado al casarse con Alihan en los capítulos del 55 al 59 de Pecado Original. Después de una discusión, la mujer finge sentirse humillada, vejada y se marcha a casa de Caner. Alihan, sintiéndose mal y creyendo que ha herido los sentimientos de su esposa, toma la decisión de ir en su busca y pedirle que vuelva.

Alihan se presenta en el humilde piso de Caner en Pecado Original. «Siento haberme portado mal contigo. Por favor, regresa a casa conmigo», le dice a Ender. La mala suerte hace que Zeynep escucha la conversación entre los esposos y creyendo que Alihan está empezando a sentir algo por la pérfida mujer, se encierra en su piso y rompe a llorar. Ender está feliz on la situación que ha provocado, pues cree que a logrado separar, definitivamente, a los enamorados.

No obstante, quiere asegurarse de que Zeynep no regrese al lado de Alihan y para eso necesita a Caner. La mujer le pide a su hermano que siga tratando de unir a la hermana de Yidiz con Dündar, su nuevo pretendiente. Caner no se muestra muy por la labor, pues no quiere dañar a Zeynep, pero el cariño y el terror que siente por su hermana es mayor.

Halit piensa que Yildiz tiene algo que ver con Kemal

Por otro lado, Zehra y Kemal han decidido posponer su boda después de que tuvieran que interrumpirla para ir a socorrer a Erim, quien había tenido un accidente en ese momento. Kemal habla con Yildiz y le dice que si ella se lo pide, cancelará su enlace: «Solo iba a casarme con Zehra porque tú no te decidías a venirte conmigo». Yildiz, que ya no se fía de su palabra, le deja claro que no quiere volver a verle: «Haz lo que quieras con tu vida, a mí me has perdido».

El fugaz encuentro entre la pareja es fotografiado por Sitki, el chófer de Halit. Este último, con las imágenes en la mano, le pide explicaciones a su esposa. Ella asegura que se reunió con Kemal de forma inocente y que no hay nada entre ellos: «Solo estuvimos hablando de tu hija, pero si sospechas otra cosa, no tienes más que echarme de tu lado»

Por su parte, Kemal decide romper su compromiso con Zehra, aunque Yildiz le haya rechazado. No se ve capaz de jugar, de nuevo, con los sentimientos de la chica y le pide que se den un tiempo: «Creo que lo mejor es que pensemos las cosas antes de seguir adelante con los nuestro». Esta última se siente destrozada por el rechazo de su amado y culpa a su padre de lo ocurrido. «Kemal siempre supo que no le aceptabas, por eso me abandona», le dice Zehra a Halit.