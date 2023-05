Yildiz hace sus maletas y manda un mensaje a Halit dando por finalizado su relación en Pecado Original. Posteriormente, coge un taxi y se presenta en casa de Kemal, para darle la sorpresa de que está dispuesta a darse una oportunidad con él. Sin embargo, la que termina con los ojos como platos es ella, cuando su antiguo amor le abre la puerta y ve que este está a punto de casarse con Zehra.

Lo peor de todo es que Halit, también, se encuentra en el lugar y tiene el teléfono móvil en la mano. «¿Habrá leído mi mensaje?», se pregunta Yildiz en cuestión de segundos. Además, la mujer trata de justiciar su presencia en el lugar asegurando que se había enterado del enlace y no quería faltar a un momento tan importante para su hijastra.

Kemal y Zehra, a punto de casarse

Kemal y Zehra se sientan en la mensa nupcial y están a punto de darse el “Sí, quiero”, cundo el móvil del novio suena. Al otro lado de la línea está Erim, quien le dice que ha tenido un accidente de tráfico y le pide ayuda. «Unos amigos me convencieron de conducir el coche de mi padre, aunque no tenga carnet y he atropellado a alguien», dice el chico.

Con tranquilidad, Kemal le pide a Erim que le pase su dirección. Acto seguido, comparte con los presentes lo ocurrido y en pocos minutos todo se personas al lugar donde el adolescente se encuentra. Erim se refugia en los brazos de su padre, quien le consuela. Por fortuna, la chica que ha atropellado no ha sufrido graves lesiones.