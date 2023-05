Irmak se debatía entre la vida y la muerte para desesperación de toda su familia, que no dudó en señalar a Kenan como el culpable de la tragedia. Mientras tanto, la madre de Hazal se enteró de que su propia pareja conocía toda la verdad acerca de su hija y de Vural. La mujer se sintió engañada y, también, traicionada por su familia.

Sin importarle los sentimientos de nadie más, Ebru ideó un plan para alcanzar junto a su padre todo el poder que deseaba, aunque tuviera que engañar a su propia hermana para conseguirlo. Por otro lado, la madre de Vural le pidió a Kenan que siguiera junto a su hija hasta el final. «Eres la única persona que puede aportar luz en sus últimos meses de vida. Su situación es terminal», le dijo.

Fue entonces cuando Kenan decidió sacrificarse por el bien de Irmak. Pero no sería el único que debiera hacer algo que no deseaba. Tal y como le habían pedido, Hazal estaba dispuesta a dar una oportunidad real a Vural, con la condición de que este permitiera la relación entre su hermana y Kenan. No quería ser ella la persona que causase dolor a Irmak ahora que tanto cariño necesitaba.

Hazal le pidió a Kenan olvidar el beso que se dieron

Días más tarde, una cena familiar, con la presencia de invitados no deseados por casi nadie, varias meteduras de pata, alguna que otra indirecta y un enfrentamiento trágico, propiciaron una velada más que accidentada. Por su parte, Aziz buscó recuperar los 26 años perdidos y retuvo y amenazó a la persona que ocupó su lugar al lado de su amada y de su hija. Además, en la vida de Hazal apareció una vieja amiga de Naz que le daría luz sobre el pasado de su esposo.

La mañana de después, Hazal le pidió a Kenan olvidar el beso que se dieron y, además, necesitaban recuperar las grabaciones de las cámaras de la casa para borrar toda evidencia. Mientras, Aziz y Melek, cada vez, estaban más cerca después de que esta pidiera el divorcio de Halil.