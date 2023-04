Como en todos los entornos laborales, de los platós de televisión puede surgir el amor, y de hecho sucede más que a menudo. Si además añadimos el ingrediente de que las tramas giran en torno a Cupido y sus flechas, algo que es la línea habitual de las telenovelas, acaba siendo inevitable que alguna de ellas toque el corazoncito de sus protagonistas en la vida real también.

Pero precisamente por ese "espejismo" que envuelve a estas historias de amor, rodeadas de pasión y romanticismo en la ficción, algo que no siempre se acaba trasladando a la 'cruda' realidad, no es extraño ver que muchos de esos idilios acaban esfumándose como si de un simple sueño se tratara.

Esto es lo que ha sucedido también con algunas parejas de telenovelas turcas, cuyo amor surgió a raíz de compartir escenas de amor en un plató, pero que el recorrido de su historia no fue mucho más allá de lo que duraron los capítulos de sus series. Hay parejas que sobreviven a la ficción, eso sí, pero otras se enfrían por el camino, o surgen circunstancias que hacen más difícil el romance de lo que el actor y la actriz habían imaginado en un principio. Y es que la vida real no siempre es tan de color de rosa como la fantasía de sus guiones.

Ciertamente hay idilios que duran bastante e incluso han estado a punto de terminar en una ceremonia nupcial. Un ejemplo es el noviazgo de cuatro años que vivió Kerem Bürsin (Love is in the air) con Serenay Sarikaya (Medcezir) y que fue uno de los más estables del panorama televisivo turco en aquellos momentos. Sin embargo, a las puertas del altar, la pareja se dio cuenta de que no era ese el camino que deseaban para sus respectivas vidas.

Mucho más breve fue el que vivió el mismo actor con la bellísima Hande Erçel. Duró tan solo un año, pero fue apasionado como pocos. A ellos les siguieron los pasos otra hermosa pareja, Alp Navruz y Ayça Aysin Turan, quienes tras vivir una súper romántica historia de amor en la pantalla con Ada Masali, fueron abandonados por Cupido al salir de los platós de televisión.

Aquí os dejamos una lista de algunas de esas parejas que se enamoraron en la pantalla pero su amor no duró fuera de ella.