Kenan le ofrece su ayuda a Hazal para intentar conocer el paradero de Naz, aunque son consciente del peligro que corren si Vural se enterase de sus movimientos. «Tengo miedo de lo que pueda llegar a hacernos si sabe que estamos tratando de destruirle», le dice Hazal a su amado. Posteriormente, Ebru le cuenta a Hazal que ha descubierto que no son hermanas, ya que Hazal no es hija de Halil.

Por supuesto, Hazal, quien necesita tiempo para afrontar la noticia, le pide a su madre explicaciones. Esta cree que es demasiado pronto para hablar del tema y le pide espacio para contarle toda la verdad llegado el momento. Mientras, Vural es detenido como sospechoso de la desaparición de Naz, que sigue sin dar señales de vida.

Kenan no puede mantenerse lejos de su amada

Pasados unos días, Hazal siente que toda su vida ha sido un engaño y no se resigna a no conocer quien es su verdadero padre. Finalmente, la joven descubre que su progenitor es Aziz. Desolada, se niega a reconocerlo como tal y el advierte que nunca le considerará su progenitor. A su vez, la principal preocupación de Vural en la cárcel es si su esposa se estará viendo con Kenan ahora que él no está para vigilarla todo el tiempo.

Y no se equivoca, pues Kenan no puede mantenerse lejos de su amada y aprovecha para dedicarle, cada vez que puede, unas bellísimas palabras de amor. Además, se ha convertido en su principal consuelo después de saber la verdad sobre su origen. Paralelamente, el intento de asesinato de Ebru ya ha llegado a conocimiento de casi todo el mundo