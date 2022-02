Un tribunal decidió que Tadeo se marchase a vivir a una institución pública hasta que se dictase una sentencia formal sobre su custodia. Eduardo no estaba dispuesto a que el cuidado de su hijo pasase a manos del Estado, así que le propuso a Ariadna que regresase con él para que pudieran recuperar al pequeño. “Un juez no se negará a darnos la tutela de Tadeo nuevamente si ven que somos una familia estable”, comenta Falcón. Ariadna sabía que su expareja tenía toda la razón. Así pues, terminó su romance con Álvaro y retomó su relación con Eduardo.



Todavía triste por la ruptura con su amada, Álvaro investigó los últimos pasos que había dado Lino y confirmó que él es el asesino de Olga, después de comprobar que empeñó unos pendientes que llevaba su exesposa el mismo día en el que desapareció. Sin embargo, las pruebas que tenía en su contra no eran suficientes, necesitaba más.

El bebe de Gemma nació prematuro

Álvaro se dirigía a comisaria para contar a la policía todo lo que había averiguado cuando recibió una llamada de Lino. Este ya sabía que su hijastro estaba al tanto del crimen que cometió y lo amenazó con hacerle daño a Bárbara si abría la boca. Después le da una dirección y le ordena que se presente allí en una hora.

Falcón llegó al sitio de la reunión dispuesto a hacer frente a Lino. Este lo recibió con un arma en la mano. Después de contarle punto por punto cómo fue que asesinó a Olga, lo dejó maniatado en el lugar: “Aquí te quedarás hasta que sepa que hacer contigo”. Mientras tanto, Gael descubrió que Juanjo inventó que él tuvo que ver con la muerte de Néstor y por eso Dafne empezó a odiarlo. Además, Gemma, debido al accidente de coche, tuvo un parto prematuro y su bebé corría peligro.

