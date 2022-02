Después de haber secuestrado a Álvaro, Lino inicia la segunda fase de su plan. Con mucho cuidado y sin que nadie lo vea, mete un cadáver en el coche que pertenece a su hijastro y posteriormente prende fuego al automóvil. “Ahora nadie te buscará, todos pensarán que has muerto y podré deshacerme de ti sin problemas”, piensa el malvado hombre.



Mientras tanto, Linda ha viajado desde Estados Unidos a México para interponer una demanda en contra de Eduardo por estafa. No piensa dejar que su exmarido se salga con la suya. Cuando Falcón se entera de que la policía lo está buscando, pide ayuda a Bárbara para esconderse: “No puedes dejarme solo en estos momentos, por favor”. Su madre, que no se ve capaz de negarle su apoyo, le proporciona un lugar donde refugiarse.

Horas más tarde, Linda se presenta ante Bárbara, segura de que ella sabe dónde está su exesposo y le recomienda que diga la verdad a los agentes, pues ella no parará en su intento de ver a Eduardo entre rejas: “Conseguiré que page sus cuentas con la justicia, más tarde o más temprano”.

Lino logra su objetivo

Por su parte, el bebé de Gemma, que ha nacido prematuro a causa del accidente, tiene graves problemas de salud y los doctores confiaran los peores presagios: es muy probable que el niño no sobreviva. Por el momento, permanece en la incubadora. Dafne y Gael se convierten en el soporte de la adolescente, que no soporta ver a su hijo en esas condiciones. Además, los médicos le tienen otra mala noticia: Dimi no podrá volver a caminar.

Pasan los días y la familia, al no tener noticias de Álvaro, decide denunciar su desaparición a la policía. El comandante Montaño y su equipo son quienes se hacen cargo de la investigación.

Antes de que anochezca, varios oficiales se presentan en casa de Bárbara y compañía. Ya tienen noticias sobre su hijo, pero no son para nada buenas. Montaño es el encargado de comunicar que han encontrado el coche de Álvaro con un cuerpo calcinado dentro: “Lo siento, pero a falta de las pruebas de ADN, creemos que se trata del joven Falcón”. Todos rompen a llorar pensando que el hombre ha fallecido.

