Ortega Cano ha sido uno de los rostros más buscados en estos días en relación con el documental 'Montealto: regreso a la casa de Rocío Jurado'. El nombre del torero salió en varias ocasiones a lo largo del primer programa emitido en Telecinco en el que Rocío Carrasco recordaba a su madre. Por ello, el extorero ha sido preguntado acerca de si vio el programa o no. En declaraciones a los periodistas, Ortega Cano ha negado haber visto el programa evitando responder a más preguntas. Unas declaraciones a las que Rocío Carrasco ha reaccionado en la segunda emisión del programa.

"Bueno, es prudente", ha asegurado la hija de Rocío Jurado quien no daba más importancia a las palabras del viudo de su madre. En este sentido, tras las interpretaciones que se han hecho de sus palabras sobre el "maestro de orquesta" señalando la posibilidad de que fuera Ortega Cano, Rocío Carrasco desveló a quién se refería: "el ser", ha asegurado en relación con Antonio David. "Eso se verá, explícitamente. Cuando se vea no le cabrá duda a nadie".

Telecinco

Además, el programa revisó las imágenes de la boda de Rocío Jurado y Ortega Cano a raíz de sacar el velo del vestido de novia del vestidor de la cantante. "Ella estaba ilusionada, es la palabra, ilusionada", ha dejado claro Rocío Carrasco mientras veía las imágenes de la boda de su madre con el torero. "Ella estaba muy nerviosa", confesaba Carrasco mientras que Paloma aseguraba que se la veía en las imágenes "muy enamorada" mientras que Rocío apuntillaba que "muy ilusionada".

Carrasco no dejó de mostrar cómo lo había vivido ella, algo que ya apuntó en su docuserie: "Yo me pegué el lote más grande de llorar que se ha dado persona", aseguraba la hija de la cantante quien apuntillaba que estaba "feliz si ella era feliz. Y como yo en ese momento la veía bien, era feliz".

