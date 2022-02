Montealto ha recreado de nuevo varias estancias de la vivienda de Rocío Jurado. Después de haber abierto el dormitorio de Rocío Carrasco, recreado tal y como lo dejó cuando se fue de casa, y haber visitado otra de las habitaciones que albergaba la maleta de la cantante cuando fue al hospital, le ha tocado el turno al vestidor. Una estancia mucho más amable en la que Jorge Javier, Paloma García Pelayo y Valeria Vegas recorrieron muchos de los modelos que estaban ahí colgados destacando el gusto de la artista no solo en sus conjuntos sobre el escenario sino también en el día a día.

Pero el presentador se fue directo a por una cosa: las plumas. "¿Cómo crees que le sentará a Rosa Benito que tenga yo algo de Rocío Jurado?", se preguntaba Jorge Javier orgulloso de buscar entre el baúl de las boas de la cantante. "¿Y qué más da? Si te lo estoy dando yo", contestaba alegre Rocío Carrasco animando a que siguiera buscando la que más le gustara. En la búsqueda, Jorge Javier Vázquez sacó varias boas en color azul, negro o rojo, aunque fue sin duda una larga en color blanco la que finalmente le conquistó eligiéndola al instante. "¡Esta es!", gritaba Jorge Javier.

Telecinco

"A tus pies", agradecía al instante Jorge Javier el gesto a Rocío Carrasco, quien rápidamente le decía que se levantara entre risas. "Lo que me lleve hoy de aquí sale mañana en mi función de las 6. De Montealto al Teatro Reina Victoria", anunciaba el presentador ante la hija de la Jurado. Una promesa que ha cumplido a juzgar por su publicación en su perfil de Instagram donde posa con la boa que finalmente eligió del baúl de la cantante.

Tras la elección, el presentador dejó claro a la dirección del programa que era un regalo de verdad, y que no lo devolvería de nuevo a producción. "Santa Rita Rita, esto me lo aparto", dejaba claro el presentador mientras volvía al programa.



