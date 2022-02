Alba Carrillo tiene una claro objetivo estos días: defender a su amigo Fidel Albiac caiga quien caiga. Y así lo ha hecho. Con el acelerador pisado se ha mostrado más dura que nunca contra Rocío Flores y su tía Gloria Camila. "Rocío Flores no tiene el mismo rasero con su madre que con su padre, lo siento mucho, lo tengo que decir", sentenciaba la colaboradora de 'Ya es mediodía' ante la afirmación constante de sus compañeros, pues todos opinaban de la misma forma.



En su intervención, Alba Carrillo estaba intentando recordar que Antonio David lleva años amenazando a Ortega y moviendo los hilos de toda la familia cuando Rosa Benito le ha aclarado “Yo no sé si a Rocío Flores, como hija, la puede manipular en algo, pero a Gloria…Tiene una personalidad”. Momento que la colaboradora Fresh ha aprovechado para expresar su opinión sobre la última intervención pública de la hija de Rocío Carrasco en 'El programa de Ana Rosa' donde es colaboradora.

Mediaset

La colaboradora no se mordió la lengua y expresó su opinión tal cual le vino: “La comunicación verbal expresa una cosa y la comunicación no verbal muestra un odio y un asco a su madre que me pareció repugnante su entrada en el programa de 'Ana Rosa'... Tremendo y fatídico, no se trata así a su madre ni a la persona que está con ella". Una declaración que armó más revuelo en la mesa aunque el tiempo se le echaba encima para poder debatirlo.

Pero ahí no se quedó la cosa. Al saber que Gloria Camila iba a estar en ‘Ya son las ocho’, Alba Carrillo ha vuelto a sacar la artillería y ha pedido que intentara expresarse mejor “Sujeto, verbo y predicado, vamos a intentar hablar bien”. Algo que Rosa Benito no estaba dispuesta a permitir criticando que se insultara a la gente porque no tenga estudios, pero en lo que ella ha insistido: “No se puede tener tanta rabia y no coger ni un libro”. Una frase lapidaria con la que sentenció su intervención con fuerza, algo que Benito también la recriminó: "claro que puedo ir con esa fuerza, como vais vosotros", zanjó.



This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io