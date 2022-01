Planeta Calleja estrena un nuevo programa el lunes 24 de enero, a las 22.45.

En la edición de esta noche, Jesús Calleja viaja con Amaia Salamanca a Kirguistán, en Asia central.

Una ruta de trashumancia a caballo pastoreando ovejas, una noche en una yurta en praderas de alta montaña y un trekking por la legendaria Ruta de la Seda son algunas de las experiencias vividas en Kirguistán por Amaia Salamanca en la nueva entrega de Planeta Calleja, que Cuatro ofrecerá el lunes 31 de enero a las 22:45 horas en Cuatro.



La aventura en Asia Central de la actriz madrileña arranca en la capital de Kirguistán, Biskek, centro político, económico y cultural del país, donde visita junto a Jesús Calleja un mercado típico, en el que siglos atrás paraban los mercaderes de la Ruta de la Seda en su camino desde China a Occidente.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Amigos mañana lunes 31 a las 22.45h en @cuatro nuevo episodio de @Planeta_Calleja con Amqia Salamanca en Kyrgyzstan 🇰🇬 un país de película! pic.twitter.com/l0q8vbmAt5 — Jesús Calleja (@JesusCalleja) January 30, 2022

Desde allí, viajan hacia el centro de este territorio indómito, el tercer país con mayor altitud media del mundo, hasta llegar a Song Kol, lago de alta montaña de aguas cristalinas, donde son acogidos por una familia nómada kirguís y son testigos de un partido de kok-boru, un ancestral deporte ecuestre. Tras dormir en una yurta, vivienda tradicional de los pueblos mongoles, acompañan a caballo a los nómadas en su trashumancia hacia tierras bajas pastoreando ovejas durante una jornada.

El periplo prosigue con un descenso en bicicleta de montaña atravesando el majestuoso paso de los 33 Loros y prosiguiendo la ruta hacia el sur hasta Tash Rabat, un antiguo edificio utilizado por los mercaderes en la Edad Media. Después de pasar la noche en un albergue y recuperar fuerzas, emprenden el ascenso al Panda Pas en un trekking de 25 kilómetros que los lleva hasta 4050 metros de altura, donde culminan el viaje con las espectaculares vistas del lago Chatyr-Kul que separa Kirguistán de China.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Planeta Calleja: los invitados de la temporada

Cuatro continúa con nuevas entregas de Planeta Calleja: exóticos destinos; diferentes culturas, paisajes y ecosistemas; y nuevos invitados que mostrarán a Jesús Calleja sus facetas más desconocidas y sus reacciones ante las emocionantes experiencias vividas en sus viajes articularán cada edición del programa. Tras la primera aventura con Pablo Alborán en Uganda, la de Santi Millán en Etiopía, y la visita de Omar Montes a Laponia, el equipo viajará con nuevas personalidades que cambiarán sus profesiones por la de aventureros por unos días.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Sin duda lo que más me gusta de viajar es el intercambio cultural, en esta ocasión con los Samis (Laponia) en una zona libre de covid y nosotros ya somos una unidad familiar con PCR negativos todos.

vamos a inculcar a @omarmontesSr la naturaleza y otras formas de vida! pic.twitter.com/niCuXJyMBS — Jesús Calleja (@JesusCalleja) October 12, 2020

Lolita vivirá nuevas experiencias en Madeira; Antonio Resines conocerá los encantos de Costa Rica y el chef Ángel León descubrirá nuevas facetas de Dubái. Estos serán, entre otros, algunos de los protagonistas y los destinos de las nuevas entregas del programa.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io