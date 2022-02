Lo de Évole vuelve a La Sexta el domingo 20 de febrero, a las 21.25.

Jordi Évole hablará con uno de los tres personajes que el público elija en la web de La Sexta: Megan Maxwell, el cantante de música urbana Morad o el gimnasta Gervasio Deferr.

Jordi Évole se traslada a L’Hospitalet de Llobregat para entrevistar a Morad. Es la historia de un joven de 22 años de que empezó a publicar sus canciones de música urbana hace solo tres años. Sin el apoyo de ninguna discográfica, ni de grandes medios o campañas publicitarias, ha conseguido colocarse en los primeros puestos de las listas de artistas españoles más escuchados en las principales plataformas digitales, donde acumula millones de reproducciones. Morad habla sin tapujos de su vida, su familia, procedente de Marruecos, y de la música. También ofrece su visión de la inmigración, el racismo, la marginalidad y sus encontronazos con la justicia.

Lo de Évole: invitados de la nueva temporada

En esta tercera temporada del programa, que ya tuvo la entrevista a Iván Redondo como anticipo, las historias humanas serán los protagonistas centrales. Y como novedad, en los programas aparecerá el cameo de un personaje conocido que estará relacionado de algún modo con la historia, además del protagonista principal, entrevistado por Évole.

En las nuevas entregas del espacio de La Sexta, los espectadores podrán seguir las entrevistas que Jordi Évole realizará a Gervasio Deferr, Megan Maxwell, la periodista Julia Otero o a las protagonistas y el director de Belle Époque. Tres décadas después de su estreno, Évole reúne a Penélope Cruz (Madres paralelas), Maribel Verdú (Ana Tramel. El juego), Miriam Díaz Aroca, Ariadna Gil y Fernando Trueba para recordar lo que significó una película como esa, que acabaría ganando el segundo Oscar para el cine español.

