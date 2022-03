RTVE confirma que emitirá en abierto el Mundial de Futbol de Qatar 2022.

La Corporación ha alcanzado un acuerdo con Mediapro para la emisión en abierto del Mundial de Catar 2022 del 21 de noviembre al 18 de diciembre.

Todos los partidos que juegue España se verán en RTVE. Además, los espectadores de RTVE también podrán ver la Final, las dos semifinales, dos partidos de cuartos de final, cuatro partidos de octavos de final, el partido inaugural y un partido de cada grupo en la fase de grupos.

Cada día del Mundial, RTVE emitirá un programa resumen con lo mejor de la jornada, con la presencia de un protagonista y con especial seguimiento a la actividad de la selección española.

El resto de partidos podrán verse en el canal 24h producido por Mediapro y puesto a disposición de todos los operadores de tv de pago, que ahora entran en un período de negociación para saber qué plataforma se hará con ellos.

Los próximos partidos de la Selección

Como preparación para el Mundial, la Selección Española de Luis Enrique regresa en marzo a RTVE con dos encuentros amistosos tras haber conseguido el billete directo para el Mundial de Catar: el 26 de marzo ante Albania y el 29 de marzo ante Islandia.

Dieciocho años después, el combinado nacional volverá a Barcelona para medirse a Albania el sábado 26 de marzo, a las 19:45 horas, en el RCDE Stadium del RCD Espanyol. Tres días después, el martes 29, se enfrentará a Islandia en el estadio de Riazor, a las 20:45 horas.

Ambos partidos contarán con la narración de Juan Carlos Rivero y con Fernando Hierro, capitán durante cuatro años de la Selección Española, cuya camiseta vistió en 89 ocasiones. Hierro estará acompañado por Joan Capdevila en el partido ante Albania y por Albert Ferrer en el partido ante Islandia.

