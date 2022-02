RTVE ha tenido que desvelar el desglose de votos en el Benidorm Fest por petición popular

Chanel fue proclamada ganadora a pesar de no contar con el favor del público: sólo recibió el 3'97% de los votos

Sorpresa por el último apoyo que ha recibido Chanel tras la polémica: su ex novio, Víctor Elías

El drama eurovisivo del Benidorm Fest parece que está lejos de acabar, pero Radiotelevisión Española (RTVE) ha puesto de su parte para que se acaben los rumores y las amenazas que está recibiendo por parte de los eurofans, que les han acusado de tongo (hasta en dos ocasiones): este mismo miércoles, la corporación convocó una rueda de prensa en la que quiso mostrar, con el acta notarial en la mano, el desglose de votos del jurado (que tenía un peso del 50% del voto total del festival), del voto demoscópico (25%) y del voto popular (25% restante) para alejar cualquier tipo de rumorología, y mientras unos se han quedado más tranquilos, para otros esto sólo ha añadido más leña al fuego.

A pesar de que en un primer momento los votos del jurado iban a quedar en secreto para proteger su integridad, finalmente se han visto obligados a desvelarlos, aunque de forma anónima: “Dijimos desde el principio que el voto del jurado se daría a conocer de manera grupal para salvaguardar su independencia”, anunció María Eizaguirre, que añadió: “Los últimos acontecimientos, que han incluido amenazas de muerte, nos reafirman en que es lo más prudente". Así, se puede saber que, por ejemplo, Chanel obtuvo tres 12, un 8 y un 7, mientras que las favoritas del público, Tanxugueiras, obtuvieron un polémico quinto puesto con un 10, dos 7, un 4 y un 2 por parte del jurado. Llama la atención también la bajísima calificación de Gonzalo Hermida, con cuatro 2 y un 4. Sin duda, su positivo en covid y la imposibilidad de defender su tema en directo, 'Quién lo diría', le pasó factura.

RTVE

Según el acta notarial, por parte del público se contabilizaron 192.000 votos con el televoto: el 70,75% fue para Tanxugueiras, que claramente arrasaron (53.623 llamadas y 94.220 sms) Por detrás, Rigoberta Bandini, con el 18,08% de los votos; y, a pesar de que acabó ganando, Chanel sólo obtuvo por parte del público el 3,97% de los apoyos telemáticos. Varry Brava (2,26%), Rayden (2,12%), Blanca Paloma (1,04%), Xeinn (1,01%) y Gonzalo Hermida (0,76%) completaron la clasificación.

This content is imported from YouTube. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

El voto demoscópico, por otro lado, estuvo más igualado: las 350 personas anónimas de la muestra elegida como 'representación' de los televidentes otorgaron a Tanxugueiras el 14,59% de los votos (2.758 en total). Chanel fue la segunda con el 13,88%, mientras que Rigoberta Bandini fue la tercera con el 13,52% de los apoyos. Por detrás de ellas, Gonzalo Hermida (12,62%), Rayden (12,17%), Varry Brava (11,39%), Blanca Paloma (10,92%) y Xeinn (10,92%).

This content is imported from YouTube. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Con esto, RTVE ha querido pedir respeto y exigir que se acabe la polémica, aunque faltaba aclarar si la relación de un miembro del jurado -la bailarina y coreógrafa Miriam Benedited- con Chanel y la presencia de uno de sus bailarines principales en el cuerpo de baile de la joven, estaba relacionado con los votos que hicieron ganadora a la catalana: "Queremos reiterar que ese jurado tiene una moral y una independencia que está fuera de toda duda. Son personas con una larguísima trayectoria profesional, que fueron elegidas para estar en ese tribunal por los conocimientos que tenían, y queríamos, y así se lo transmitimos, que votaran con absoluta libertad, sin aceptar ninguna instrucción y, por supuesto, ninguna amenaza ni ningún chantaje", explicó Eizaguirre, que además recalcó que para las próximas ediciones se tomarán nuevas medidas para aislar más aún al jurado y para tratar de ser más transparentes.

This content is imported from YouTube. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

La teoría matemática que explica que ganara Chanel, la favorita del jurado

Para muchos, que entre las votaciones del jurado del Benidorm Fest Chanel quedara la primera y Tanxugueiras las quintas, a pesar de ser las claras favoritas (algo que confirmaron los votos telemáticos), no tenía mucho sentido, así que muchos sacaron la calculadora para buscar el motivo y justificar que la catalana iría a Eurovisión sólo con el apoyo del jurado: si el jurado quería elevar a Chanel al primer puesto a pesar de que no era la favorita, tenía que darle la máxima puntuación, y eso hizo: 51 puntos, pero cantó mucho (nunca mejor dicho) que las gallegas sólo recibieran 30.

La clave está en el voto ponderado: independientemente del número de votos que recibiera cada propuesta, al final la más votada iba a obtener 30 puntos, la segunda 25 y la tercera 20. Según las matemáticas, si el tema 'Terra' despuntaba, conseguiría 30 puntos del público y otros 30 del voto demoscópico, sumando, con los otros 30 del jurado, un total de 90 (como así ocurrió). En el peor de los casos, si Chanel quedaba tercera en votos (hay que reconocer que también estaba entre las favoritas), obtendría 20 puntos del público y otros 20 del voto demoscópico, sumando así, con los 51 del jurado, 91 puntos, por lo que "mágicamente" se proclamaría ganadora igualmente (aunque al final sumó 96 porque recibió 25 puntos, y no 20, del voto demoscópico).

This content is imported from YouTube. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

¿Y qué pasa con Rigoberta Bandini, que podría haber sido ganadora por sorpresa? Los votos en la semifinal dejaron claro que el grupo estaba entre los favoritos, pero no tanto como para ganar: los votos del público la situaban en segundo lugar, y el demoscópico en tercero, por lo que recibiría 25 puntos del primero y 20 del segundo. Eso provocaba que, con los 46 puntos del jurado, podía existir un empate entre Chanel y Rigoberta Bandini, pero en ese caso el jurado lo rompería a favor de Chanel por haberle dado más puntos. Finalmente no hizo falta, porque la clasificación quedó así: 96 puntos para Chanel, 91 para Rigoberta Bandini y 90 para Tanxugueiras.

Chanel, hundida por las críticas

La joven catalana, a pesar de no tener la culpa de nada y de defender lo mejor que ha podido su propuesta, ha recibido muchísimas críticas hacia su persona (incluidos insultos racistas y machistas) que le han obligado a cerrar su cuenta de Twitter y a confesarse en televisión: "Si no siento apoyo no pasa nada, pero el odio es muy duro de llevar". "Por otra parte estoy recibiendo muchísimo amor. Muchísimas gracias a la gente que me está apoyando y a los que no, gracias también", dijo con mucha pena. Ahora sólo queda olvidarse de las críticas y trabajar duro para defender a España el próximo 14 de mayo en Turín.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io