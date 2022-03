Lo de Évole se emite en La Sexta cada domingo, a las 21.25.

Jordi Évole mantiene una interesante conversación con el expresidente del Gobierno Felipe González al cumplirse 40 años de su llegada a la Moncloa y el mismo año que se convierte en octogenario.

En la semana en la que va a cumplir ochenta años y en medio de un conflicto mundial como la guerra en Ucrania, Felipe González se sienta este domingo, a las 21.25 en La Sexta en una nueva edición de Lo de Évole. El expresidente socialista responderá a preguntas de Jordi Évole sobre las cuatro décadas desde su llegada al poder y también sobre su lado menos conocido y más personal.

La charla, grabada el pasado martes 1 de marzo, ha permitido que los asuntos a tratar estén muy pegados a la actualidad. Por eso arrancan con el tema del momento: para González la invasión de Ucrania por parte de la Rusia de Putin es un acto intolerable “propio de un tirano” y que forma parte de otro tiempo, pero que “va a cambiar al mundo” tal y como lo conocemos. El expresidente asegura también que el conflicto “ya nos está afectando” a los españoles, sobre todo en una tendencia al alza de los precios, en el coste de la energía y en el suministro de materias primas.

Cumple 80 años.

Hace 40 que llegó al poder.

Y también hablamos del tema del momento.🇺🇦 pic.twitter.com/HeAGDsvK99 — Lo de Évole (@LoDeEvole) March 2, 2022

Évole también pregunta a González por la relación entre Putin y los movimientos de ultraderecha que han ido apareciendo en Europa.

Lo de Évole: Felipe González habla de la crisis del PP y su lado más personal

Preguntado por la actual crisis del PP, Felipe González asegura que es una crisis interna que a todos “nos iría bien que se resolviese”. Para el exlíder socialista ha habido errores de gestión pero también “tiene que haber algo más”. A este respecto, Jordi también le ha preguntado por el papel de Isabel Díaz Ayuso.

“¿Ayuso? Me cuesta imaginarla en un consejo de la OTAN 🇺🇦” #LoDeFelipe

pic.twitter.com/ljGRQRYbvB — Lo de Évole (@LoDeEvole) March 3, 2022

Évole recupera reflexiones que el expresidente ha ido anotando durante décadas y que forman parte de sus archivos personales. Unas reflexiones que muestran a un Felipe González inédito. La posibilidad de dejar la política años antes de lo que finalmente lo hizo o cómo echaba de menos la vida personal mientras era presidente, son anotaciones que aparecen en esos archivos.

Su relación con Fidel Castro o con el Rey Emérito aparecen también en la conversación a raíz de documentos que aparecen en esos archivos. Para González, Felipe VI y Juan Carlos I tienen personalidades muy distintas, y asegura que el Emérito tiene que volver a España. También dedican unos minutos a conversar sobre lo que González conocía o no de las actividades extraoficiales de Juan Carlos fuera de La Zarzuela.

👑 Y cuanto más aceleraba... 🏍 pic.twitter.com/UWlPtX7aCm — Lo de Évole (@LoDeEvole) March 3, 2022

El Felipe González menos conocido aparece cuando Évole le pregunta por su lado más personal. El expresidente reflexiona sobre si ha sido un buen padre o la relación que tenía con su padre y con su madre, comentando anécdotas de infancia que le han marcado la vida hasta ahora.

