Gervasio Deferr ha realizado su entrevista más sincera en 'Lo de Évole'. El ex deportista no ha dudado en desvelar con detalles el duro infierno que vivió por culpa de sus adicciones. Gervasio logró convertirse en uno de los gimnastas más importantes de nuestro país tras ganar dos oros olímpicos, en Sydney en 2000 y en Atenas en 2004; y una plata en Pekín en 2008. Sin embargo, su prometedora carrera en el mundo del deporte se vio truncada por culpa de sus adicciones. Un duro pasado del que ahora ha decidido hablar en la biografía que ha publicado titulada 'El gran salto'.

El ex gimnasta ha asegurado que tras conseguir grandes éxito en el mundo del deporte comenzó a crearse el mejor. "A mí se me va la olla y me creo Dios", ha asegurado. Un pensamiento que le llevó a comenzar a consumir. Gervasio ha admitido que todo empezó después de que en 2001 tuviese que ser operado del hombro. "Me tiro meses viviendo en mi casa sin hacer nada, porque soy Gervasio Deferr y me creo la leche. Es ahí cuando empiezo a fumar porros con mis hermanos y demás...",

Todo empeoró después de dar positivo en consumo de cannabis en un control de dopaje durante el mundial de 2002. "Después no volví a tener un patrocinio. Jamás. Ni en los dos Juegos posteriores con las medallas", ha reconocido asegurando que en ese momento no le importó en absoluto que todo el mundo comenzase a señalarle.

El ex gimnasta ha reconocido que lo que casi le cuesta la vida no fue el consumo de marihuna, sino el alcohol. "Yo no bebía al principio. Fue en Madrid, en las concentraciones cuando íbamos por ahí, si todo el mundo pedía una cerveza, yo me pedía un quinto", ha reconocido asegurando que comenzó a mezclarlo con otras sustancias como cocaína, speed o pastillas.

Sin duda, una situación límite que provocó que terminase pidiendo ayuda al Comité Olímpico Español: "Necesito que me dejéis entrenar y limpiarme". Una iniciativa con la que consiguió saltarse algunos controles. Gervasio ha desvelado que siente que el alcohol es la droga más peligrosa. "Yo no me drogo con otras cosas si no bebo, es todo a través de ello. Y lo tenemos tan instaurado en todas las celebraciones. Siempre el alcohol está por delante", ha denunciado.

En 2011, tras retirarse del deporte, la situación empeoró viéndose metido en una dura espiral de autodestrucción."Hubo un momento en que me di cuenta de que llevaba seis años bebiendo todos los días", ha indicado desvelando que llegaba a despertarse con rastros de sangre sin saber qué había pasado. Además, una de las cosas que más lamenta es que no acudió a ver a su madre al hospital cuando le dio un infarto. "Si mi madre se llega a morir, no me lo hubiera perdonado, yo no estaría aquí", ha afirmado.

En 2017 decidió dar un cambio radical a su vida ingresando en un cendro de desintoxicación. Ahora, trabaja como entrenador en el gimnasio de la Mina, uno de los barrios más humildes de Barcelona, donde forma a jóvenes amantes del deporte.



