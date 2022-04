'Entrevías' sigue adelanta con su temporada 2 en Telecinco, siendo una de las series más vistas en abierto.

En el capítulo 11 de 'Entrevías', de la semana pasada, Jimena, entre la espada y la pared: Salgado le da dos meses para comprar los edificios del barrio

Amanda empieza a investigar algunos delitos sexuales sin resolver ocurridos en el barrio y cuando acude a Irene en busca de información, la joven sufre una crisis de ansiedad. Impresionado por su reacción, Tirso decide tomar cartas en el asunto para averiguar por su cuenta quiénes fueron los verdaderos culpables de la agresión de su nieta. Entretanto, Ezequiel regresa maltrecho después del ataque de Nata y Nelson y acude a Amanda para que le deje investigar el asesinato de Sandro, convencido de que la responsable es la propia Nata.

Por su parte, Gladys, por mediación de Tirso, empieza a trabajar en el bar de Pepe para devolver con trabajo la deuda del robo de Nelson. El joven está completamente entregado a la actividad criminal y junto a Nata está a punto de cerrar una reunión para conocer al misterioso personaje que puede convertirles en los dueños del barrio.

La semana pasada, en 'Entrevías'

Jimena descubre el embarazo de Irene y no entiende cómo su hija no ha confiado en ella para decírselo. Aunque intenta convencerla junto a Tirso de que es una locura seguir adelante con el embarazo, la joven manifiesta su firme intención de llevarlo a cabo. Ante su determinación, Tirso le ofrece todo su apoyo. Nata descubre que Irene ha vuelto al barrio y se presenta para dejarle claro que Nelson es suyo y que ella no pinta nada allí. Irene ignora sus advertencias, lo que desatará la ira de la joven delincuente.

Mientras, Amanda trata de localizar a Ezequiel, que tras el ataque de Nelson y Nata no ha vuelto a dar señales de vida. La inspectora empieza a investigar y, engañada por los maleantes que le propinaron la paliza, llega a la conclusión de que el policía podría haberse fugado.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io