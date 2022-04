Aunque significa el peor mes histórico para Telecinco, la cadena de Fuencarral sigue liderando el target comercial

Las Audiencias de TV de la semana: 'Alba' sigue siendo la ficción más vista.

Abril aguas mil y el chaparrón este mes cae en la cadena de Fuencarral. Telecinco (11,9%) pierde 1,6 puntos en marzo y firma su peor mes histórico. Antena 3 (14,4%; =) lidera por 5º mes consecutivo, superando en 2,5 puntos a Telecinco, su mayor margen desde marzo 2002 (+3,5 puntos). laSexta (7,4%;+0,2) anota su mejor mes desde mayo 2020 (7,6%). Cuatro (5,8%; +0,5) también crece este mes y anota su mejor dato mensual de la temporada.

Estos son los datos más interesantes que sacamos del informe mensual que realiza GEGA. Telecinco iguala la cuota de agosto 2018 (11,9%), el peor dato mensual desde que se emite el canal, segun datos de Kantar. La 1 (8,5%; +0,1) crece ligeramente y queda lejos de la barrera del 9% de share.



Las Temáticas TDT (28,1%; +0,2) igualan su mejor dato mensual de la temporada, superando de nuevo el 28% de cuota. Las Autonómicas Públicas (8,2%; +0,4) se recuperan tras la bajada de audiencia en febrero y firman su mejor mes del año 2022. Cuatro (5,8%; +0,5) es el canal generalista que más crece en marzo, gracias a la actualidad política. Es su mejor marzo desde 2018 (6,1%).

Captura TV

Lo más visto en Marzo

Antena 3 Noticias 2 supera los 3 millones de espectadores de media y es el programa más visto en marzo. Los partidos amistosos de La Roja en La 1 y los partidos de la Copa del Rey en Telecinco se colocan en lo alto del ranking de lo más visto. El estreno de la serie ‘Alba’ en Antena 3 consigue buenos resultados en sus primeros 4 episodios, con 1.877.000 seguidores y el 15,4% de share.

Las Noticias 2 de Antena 3 ocupan los 10 primeros puestos del top de emisiones de marzo.

El partido de fútbol amistoso España-Albania en La 1 es la emisión no informativa más seguida del mes, con 3.055.000 espectadores y el 25,1% de cuota.

