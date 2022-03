Dicen que quien la sigue, la consigue, y Marta Riesco es una mujer, cuanto menos, insistente. La periodista, una de las caras más actuales de Telecinco, ha hecho siempre lo imposible por conseguir sus sueños: ser modelo, cantante, periodista... y todos parece que los ha conseguido tras meterse de lleno en el concurso de Miss España, grabar un tema llamado 'No tengas miedo' -que acaba de salir a la luz tras años en el anonimato-, o su puesto en 'El programa de Ana Rosa', donde ha dicho muchas veces que llevaba años queriendo trabajar. Además, su relación con Antonio David Flores -de la que se escuchan hasta campanas de boda- ha hecho que su fama se dispare, pero también que tenga que aguantar cierto cachondeo de sus propios compañeros de cadena -y también que su relación con Rocío Flores se enfriara, claro-, aunque viendo su último 'ascenso', puede que esté pensando eso de 'ande yo caliente, ríase la gente'.

Porque sí, Marta ha conseguido elevar su categoría dentro de la cadena y marcar territorio después de que algunos compañeros de trabajo decidieran ponerle un camerino personal... en uno de los baños comunes de los trabajadores. Ella se lo tomó con humor, pero ahora, tras seguirles el juego, y una 'petición desesperada' de María Patiño, ha conseguido lo que ansiaba: un camerino de verdad.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Patiño había llegado a quejarse a sus superiores públicamente: "Por favor, es peligroso jugar con el tránsito de la gente, pido que 'El programa de Ana Rosa' le ponga a esta chica un camerino con baño privado", denunció, y dicho y hecho: Marta ahora tiene un espejo con su baño, su sofá y muchas comodidades para poder vestirse, maquillarse o hacerse selfies, y así lo ha enseñado en sus redes sociales.

Marta Riesco Instagram

Marta Riesco Instagram

Eso sí, Marta ha querido dejar claro que ese camerino no es para ella sola, como sí tienen otras famosas de la cadena con mucho más peso como Ana Rosa Quintana, Emma García o Jorge Javier Vázquez, sino que será compartido entre ella y sus compañeros de 'El programa de Ana Rosa. "Bueno, bueno, bueno. Hito histórico, tenemos camerino, pero de verdad de la buena. O sea, estoy flipando. Me voy a arreglar el careto y el pelo antes de bajar hoy al plató de Ana Rosa. Con su baño, sus enchufes,... Bueno, esto es una auténtica maravilla. Puede ser uno de los mejores días del mundo mundial", explicaba muy feliz, y añadía: "Lo compartimos todos los de Ana Rosa, los reporteros y reporteras. No os penséis que me lo han puesto a mí, ni muchísimo menos". La felicidad, sin embargo, sí era toda suya. ¡Que lo disfrute!

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io