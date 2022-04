Dani Martínez se estrena como presentador en Movistar+ con Martínez y Hermanos



El primer programa se estrena el jueves 21 de abril, a las 22.30 en #0.

Las puertas de Movistar Plus+ se abren el jueves 21 de abril para recibir a Dani Martínez y su nuevo programa, Martínez y Hermanos. Durante 13 semanas, conocidos invitados visitarán el plató para compartir sofá, confidencias y juegos con el presentador y los espectadores. Desde las 22.30 el mejor humor invadirá #0 de Movistar Plus+. Cada programa estará también disponible bajo demanda.



En palabras del propio Dani Martínez este es "un programa donde el espectador querría estar sentado en ese sofá de cháchara. Queremos conseguir que 'Martínez y Hermanos' sea esa charla de sobremesa, esa charla de cuando te vas a tomar unas cañas con amigos… y que el espectador sea cómplice de ella". "La diversidad de los invitados es uno de los puntos fuertes del programa. Tres invitados se sentarán en el sofá y normalmente no tendrán nada que ver entre ellos. Sentaremos a un deportista, con una cantante y una actriz. O a un cocinero, con un director de cine y una escritora. Cualquier mezcla puede ser posible y eso hará atractiva la charla que se genere en el plató", concluye.

Martínez y Hermanos: Mónica Naranjo, Julián López y Jaime Lorente, primeros invitados

La cantante Mónica Naranjo y los actores Julián López y Jaime Lorente serán los primeros invitados que se sentarán en el sofá de Martínez y Hermanos. Los tres compartirán anécdotas, juegos, grandes momentos y risas causadas por las provocaciones que el "chavalín de León" les hará durante el programa.

Además, otros rostros conocidos irán visitando el programa en las próximas ediciones. De hecho, Blanca Suárez, Santi Millán y Lydia Valentín también visitarán el plato próximamente.

