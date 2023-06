Las plataformas de streaming son hoy uno de los entretenimientos más comunes en el mundo. Sus catálogos nos garantizan el acceso a miles de películas y series de todo el mundo y a unas cuantas producciones propias que van de lo más original y trabajado a piezas fáciles para amenizar la tarde sin grandes pretensiones. Pero, sin duda, la lucha reside en esas apuestas únicas que cada una nos ofrece. Sus producciones de autor, con repartos llenos de estrellas e historias interesantes son, sin duda alguna, el criterio de peso que nos lleva a decantarnos por una suscripción frente a otra.

En esto Movistar es una experta. Desde hace años, incluso cuando todavía era Canal +, los jefes de la cadena supieron ver la importancia de las buenas ficciones, que atrajesen a los clientes para decantarse por su paquete de televisión por encima del de los demás. El planteamiento ha continuado siendo el mismo, con grandes estrenos internacionales pero también las propuestas más atractivas del panorama nacional. Este, probablemente haya sido el mayor apoyo del crecimiento de Movistar+ en los últimos años.

La plataforma se ha especializado en una serie de ficciones que arriesgan, bien por sus historias o bien por sus formatos, con directores con sello propio, guiones diferentes y elencos de excepción. Es evidente que ahora mismo se producen series y películas para todos los gustos y hasta en función del tiempo del que dispones, como se puede ver en los catálogos de todos los proveedores de streaming. Siempre puedes elegir entre las series más vistas de HBO o los estrenos más buenos de Disney.

Pero en esta ocasión te proponemos un viaje por el catálogo de Movistar+. Son muchas las ficciones que nos han enganchado a lo largo de los años pero, sin duda, se ha notado un salto de calidad muy recientemente, que ha enganchado a los espectadores pero también ha conquistado a la crítica. Lejos quedan ya los tiempos de Crematorio, pero sin embargo el espíritu innovador y arriesgado no ha desaparecido. Por esto te invitamos a descubrir las mejores propuestas de series originales de Movistar Plus+, para que no te pierdas una sola ficción entre las varias que acumulan premios.