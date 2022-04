'Entrevías' sigue adelante con su temporada 2 en Telecinco, siendo una de las series más vistas en abierto.

En el capítulo 12 de 'Entrevías', de la semana pasada, Amanda empieza a investigar algunos delitos sexuales sin resolver ocurridos en el barrio y cuando acude a Irene en busca de información, la joven sufre una crisis de ansiedad.

En el nuevo capítulo de la serie, que Telecinco emite el martes 26 de abril a las 22.50, Nelson está detenido y parece que pasará muchos años en la cárcel. Sintiéndose culpable por lo que le ha sucedido, Ezequiel le pide a Amanda que le deje en libertad a cambio de que colabore como infiltrado para llegar al Fantasma. Sin embargo, el operativo se frustra debido a una nueva e inoportuna intromisión de Tirso.



Por su parte, Irene se presenta ante Nelson para implicarle en su embarazo y pedirle que deje el turbio mundo de la delincuencia para comenzar una vida nueva junto a ella. Sin embargo, el joven rechaza la propuesta porque se siente preso de la compleja situación en la que está inmerso: atormentado por los remordimientos que le causa haber matado a Sandro, ha convencido a Nata para que en lugar de acabar con la banda rival, negocie con ellos un acuerdo de colaboración y es él quien se está encargando de sellar la alianza.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Irene le pide a Nelson que se quede con ella y con su bebé 💥



📺 El martes a las 22.50 horas un nuevo capítulo de #Entrevías en @telecincoes https://t.co/LOCXcc2fWg — Entrevías (@entreviastv) April 24, 2022

Sorpresas para Tirso en el capítulo 13 de 'Entrevías'

Entretanto, Tirso llega a un acuerdo con Yeyo para que este le revele la identidad del responsable de la agresión que sufrió Irene. A cambio de la información, el maleante le pide una elevada suma de dinero y le cita de noche en un lugar solitario, al que Triso acude con la duda de si le van a tender una trampa. Mientras, la relación de Jimena con su padre y con su hermano se tensa cuando les dice que no va a dar marcha atrás en la venta del edificio en el que está la ferretería. Para colmo, Tirso descubre de manera casual que su hija es lesbiana y la noticia se convierte en la gota que colma el vaso de su complicada relación.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Tirso encadenará varios golpes: desbarata sin querer un operativo policial y descubre el secreto de su hija Jimena 💥😱



Este martes, a partir de las 22:50 horas, nuevo capítulo de #Entrevías en @telecincoes 📺 https://t.co/mfc3Pu10md — Entrevías (@entreviastv) April 25, 2022

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io